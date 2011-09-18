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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۹

کشتی آزاد جهان - ترکیه/

مهدی تقوی فینالیست شد

مهدی تقوی فینالیست شد

مهدی تقوی کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم کشورمان به دیدار فینال رقابتهای جهانی ترکیه و گزینشی المپیک راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، تقوی که برای حضور در مرحله نیمه نهایی کشتی گیرانی از مقدونیه، قزقیزستان، بلاروس و روسیه را شکست داده بود در دیدار نیمه نهایی "لوپز" کوبایی را نتیجه 3 بر صفر و یک بر صفر مغلوب کرد تا در دیدار فینال به مصاف برنده دیدار کشتی گیران بلغارستان و ژاپن برود.

صادق گودرزی در وزن 74 کیلوگرم به مرحله نیمه نهایی راه یافته است و فردین معصومی در وزن 120 کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان روز دوم رقابتهای جهانی ترکیه با یک مدال طلای رضا یزدانی و یک مدال برنز حسن رحیمی در جایگاه سوم قرار دارد.

کد مطلب 1411109

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