حتی از یک وجب از خاک فلسطین هم نباید چشم پوشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "خلیل الحیه" گفت : هر گونه تلاش در سازمان ملل باید برای شناسایی کشور مستقل فلسطین در تمام خاک فلسطین و حق مردم آن برای زندگی در مرزهای این کشور باشد.

وی افزود: جامعه جهانی باید به طور جدی به رژیم صهیونیستی برای تن دادن به قطعنامه های بین المللی فشار وارد کند .



وی با تاکید بر اینکه حق بازگشت آوارگان فلسطینی حقی مسلم است، گفت : سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) باید در راستای اهدافی که به خاطر آن به وجود آمده است، تلاش کند و حتی از یک وجب از خاک فلسطین چشم پوشی نکند.

شایان ذکر است که ظرف روزهای آینده قرار است فلسطینی ها موضوع شناسایی کشور مستقل فلسطین را به سازمان ملل متحد ببرند که این طرح با مخالفت شدید آمریکا و حامیان سرسخت رژیم اشغالگر قدس از جمله کانادا روبرو شده است.



پیش از این نیز سامی ابوزهری سخنگوی حماس با بیان اینکه توسل به سازمان ملل برای شناسایی فلسطین، آب در هاون کوبیدن است، تاکید کرد تلاشهای تشکیلات خودگردان برای توسل به سازمان ملل برای شناسایی کشور مستقل فلسطین به مثابه اقدامی نمایشی است و هیچ دستاوردی برای مردم فلسطین به جز افراشته شدن پرچم فلسطین بر فراز سازمان ملل متحد نخواهد داشت.

به گفته سامی ابوزهری، این تلاش حتی در صورتی که موفق شود هیچ الزامی برای اشغالگران برای خروج از وجبی از خاک فلسطین ایجاد نخواهد کرد.



"نافذ المدهون" مدیرکل مجلس قانونگذاری فلسطین هم گفته است: تشکیل کشور مستقل فلسطین در اراضی 1967حق آوارگان برای بازگشت را از بین می برد و کرانه باختری و غزه هرگز نمی توانند میزبان خیل آوارگان باشند و این حتی سبب رانده شدن اعراب 48 به کشور خیالی که باید در مرزهای 1967 شکل گیرد، خواهد شد.