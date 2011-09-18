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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

حجت الاسلام رحیمی:

بهترین راه نشر فرهنگ دینی در جامعه ترویج مطالعه است

بهترین راه نشر فرهنگ دینی در جامعه ترویج مطالعه است

اردبیل - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان نمین گفت: بهترین راه نشر فرهنگ دینی و ارزشهای اسلامی در جامعه ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نمین با اشاره به نقش کتاب و کتابخوانی بر اعماق ذهن آدمی عنوان کرد: این رسانه می تواند تاثیرات شگرفی در تولید اندیشه برای جامعه داشته باشد.

وی علاقمندی به مطالعه کتب مفید و ارزشمند در بین اقشار مختلف مردم را ضروری دانست و گفت: کتابداران و متولیان امر توزیع کتاب در جامعه باید از نشر کتابهای مسموم کننده اذهان در بین عموم مردم جلوگیری کنند و این گونه کتابها را از دسترس عموم دور نگهدارند.

رحیمی همچنین ارگانهای فرهنگی شهرستان نمین را به پرهیز از کم کاری و عمل به تکالیف و وظایفشان در قبال مردم فراخواند و بر برنامه ریزی و دسته بندی کتابها مطابق با سلیقه متقاضیان در سنین مختلف و ایجاد تسهیل برای دسترسی مردم و جوانان به کتابهای مرجع در کتابخانه های عمومی تاکید کرد.

در این جلسه فرماندار نمین نیز اظهار داشت: سرانه مطالعه در شهرستان نمین در چند سال گذشته پیشرفت چندانی نداشته است.

سید تقی در یتیم به استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در جلسات انجمن کتابخانه های عمومی و الزام دانش آموزان مدارس به عضویت در کتابخانه ها توسط مدیریت آموزش و پرورش منطقه تاکید کرد.

همچنین در مراسم دیگری جلسه توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان گرمی برگزار شد.

در این جلسه رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرمی با اشاره به اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت در معارف اسلامی عنوان کرد: در فرهنگ ایثار و شهادت من و تو وجود ندارد و باید به صورت واحد عمل شود و وظیفه همگانی است که این ارزش را به نسلهای آینده انتقال دهند.

حجت الاسلام سید جعفر موسوی  با بیان اینکه آرمان انسان در حقیقت خویشتن خویش است، افزود: احیای فرهنگ شهادت، زنده کردن خویشتن است.

در پایان این جلسه با پیشنهاد اعضا تصمیماتی در جهت ترویج فرهنگ شهادت در سطح شهرستان اتخاذ شد.

کد مطلب 1411117

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