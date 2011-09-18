بهترین راه نشر فرهنگ دینی در جامعه ترویج مطالعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رحیمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان نمین با اشاره به نقش کتاب و کتابخوانی بر اعماق ذهن آدمی عنوان کرد: این رسانه می تواند تاثیرات شگرفی در تولید اندیشه برای جامعه داشته باشد.

وی علاقمندی به مطالعه کتب مفید و ارزشمند در بین اقشار مختلف مردم را ضروری دانست و گفت: کتابداران و متولیان امر توزیع کتاب در جامعه باید از نشر کتابهای مسموم کننده اذهان در بین عموم مردم جلوگیری کنند و این گونه کتابها را از دسترس عموم دور نگهدارند.

رحیمی همچنین ارگانهای فرهنگی شهرستان نمین را به پرهیز از کم کاری و عمل به تکالیف و وظایفشان در قبال مردم فراخواند و بر برنامه ریزی و دسته بندی کتابها مطابق با سلیقه متقاضیان در سنین مختلف و ایجاد تسهیل برای دسترسی مردم و جوانان به کتابهای مرجع در کتابخانه های عمومی تاکید کرد.

در این جلسه فرماندار نمین نیز اظهار داشت: سرانه مطالعه در شهرستان نمین در چند سال گذشته پیشرفت چندانی نداشته است.

سید تقی در یتیم به استفاده از نظرات کارشناسان متخصص در جلسات انجمن کتابخانه های عمومی و الزام دانش آموزان مدارس به عضویت در کتابخانه ها توسط مدیریت آموزش و پرورش منطقه تاکید کرد.

همچنین در مراسم دیگری جلسه توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان گرمی برگزار شد.

در این جلسه رئیس اداره تبلیغات اسلامی گرمی با اشاره به اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت در معارف اسلامی عنوان کرد: در فرهنگ ایثار و شهادت من و تو وجود ندارد و باید به صورت واحد عمل شود و وظیفه همگانی است که این ارزش را به نسلهای آینده انتقال دهند.

حجت الاسلام سید جعفر موسوی با بیان اینکه آرمان انسان در حقیقت خویشتن خویش است، افزود: احیای فرهنگ شهادت، زنده کردن خویشتن است.

در پایان این جلسه با پیشنهاد اعضا تصمیماتی در جهت ترویج فرهنگ شهادت در سطح شهرستان اتخاذ شد.