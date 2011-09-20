دستگاههای مقصر در وقوع تصادفات رانندگی به مراجع قضایی معرفی شدند

سرهنگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون 30 مورد حادثه تصادفی که دستگاهای دیگردر وقوع آن مقصر شناخته شدند گزارش شده است.

وی که نخواست اسمی از ارگانهای مربوطه آورده شود، تصریح کرد: همه 30 سازمان مقصر شناخته شده به مراجع قضایی معرفی شدند.

کمالوند، یادآور شد: در برخی سوانح راننگی منجر به فوت یا جرح خود فرد مقصر نبوده و دستگاههای دیگر در وقوع حادثه مقصر شناخته می شوند که قصور آنها حتما پیگیری می شود.

نقاط حادثه خیز گزارش شود

پلیس راهور تهران و البرز، همچنین در خصوص تعیین نقاط حادثه خیز، گفت: از نظر ما هر نقطه ای که در یک ماه بیش از سه مورد تصادف در آن رخ دهد به عنوان نقطه حادثه خیز شمرده می شود و شهرداریها باید گزارش این نقاط را بدهند تا نسبت به اصلاح آن نقاط اقدام شود.

وی، بیان داشت: شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع نواقص آنها در کاهش آمار سوانح رانندگی تاثیرگذار است.