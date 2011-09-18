گودرزی فینالیست شد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرزی که برای حضور در دیدار نیمه نهایی گینه بیسائو، مولداوی، بلاروس و گرجستان را شکست داده بود در مرحله نیمه نهایی "عبدالحکیم شاپیف" کشتی گیر کهنه کار قزاقستانی را در سه تایم مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. حریف گودرزی در دیدار فینال "جوردن باروگس" از آمریکاست که موفق شد دنیس چارگوش کشتی گیر روسیه ای را مغلوب کند.

مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم به دیدار فینال راه یافته است و معصومی در وزن 120 کیلوگرم از دور مسابقات کنار رفت.

تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان روز دوم رقابتهای جهانی ترکیه با یک مدال طلای رضا یزدانی و یک مدال برنز حسن رحیمی در جایگاه سوم قرار دارد.