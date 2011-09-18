کیهان هاشم نیا در گفتگو با مهر افزود: اگر سرمایه گذار بخش خصوصی به طور جد و با پشتکار در صحنه حاضر و از شرایط لازم نیز برخوردار باشد، باید مورد حمایت قرار گیرد.

وی اظهارداشت: استان گیلان به دلیل برخورداری از موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود بندربزرگ انزلی، نزدیکی به پایتخت کشور، آزاد راه و همچنین داشتن مرز آبی و خاکی مکانی مطلوب برای سرمایه گذاران به شمار می آید.

معاون استاندار گیلان گفت: در استان برای افزایش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی همه مدیران و دستگاههای اجرایی همدل و همراه هستند.

وی اظهارداشت: تأمین و توسعه زیرساخت های لازم برای گسترش کشاورزی، صنعت، ترانزیت وغیره در استان امری ضروری و مهم محسوب می شود که در اولویت کاری قرار دارد.

هاشم نیا گفت: سرمایه گذاری در استان گیلان جاذبه های بسیار خوبی دارد و همه باید تلاش کنند با کار و کوشش شبانه روزی هرگونه مشکل دربخش های مختلف را برطرف کنند.

وی یادآورشد: شرایطی باید برای سرمایه گذاران در استان ایجاد کرد که سرمایه گذاران این احساس را درک کند که همه مسئولان مراقب و نگران آنها هستند.