افشای فهرست رفسنجانی به اصلاح طلبان/حمایت دفتررئیس جمهور ازاختلاس‌

به گزارش خبرگزاری مهر در خبرهای ویژه امروز یکشنبه 27شهریورماه 1390 سایت های خبری کشور چنین آمده است:

رئیس سازمان بازرسی: حمایت دفتر رئیس جمهور ازاختلاس‌گران درسه بانک تات، گردشگری وآریا

جلسه غیر علنی امروز مجلس حاشیه های مختلفی داشت. در همین زمینه سایت خبری جهان نوشت:رئیس سازمان بازرسی کل کشور درجلسه غیر علنی امروز مجلس گفت که سه سال است مشغول مکاتبه با رئیس جمهور و وزرا هستیم وبیش از ۱۰۰نامه در مورد قانون‌شکنی بانکها به رئیس‌جمهور داده‌ایم و مجموعه عملکرد اختلاس‌گران در سه بانک تات، گردشگری و آریا نشانگر حمایت دفتر رئیس جمهور از آنها است.همچنین سایت ها از انتقاد رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از سخنرانی یک ساعته رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر دادند.

کوچک‌زاده:وای به حال کشوری که منبع رئیس سازمان بازرسی کل کشورش مطالب سایت‌ها باشد

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس در گفتگو با سایت خبری نسیم ، درخصوص جلسه غیرعلنی امروز و گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:در ضمن گزارش آقای پورمحمدی برخی نمایندگان راجع به برخی حرف‌ها و اظهارات او درخواست سند کردند که آیا این مطالب که از سوی او ارائه می‌شود، مستند است که پورمحمدی در پاسخ اعلام می‌کند: این مطالب در سایت‌ها نوشته شده است .

عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات : شکایت‌های متعددی از ویژه‌نامه خاتون شده است

جمال شورجه، عضو هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفت‌وگو با سایت خبری جهان گفت: در رابطه با اقامه دعاوی حقوقی نسبت به ویژه‌نامه هتاک خاتون ، مدعی العموم و دادستانی وارد عمل شده است.

این کارگردان و تهیه کننده سینما افزود: شکایت‌های متعددی تاکنون از این ویژه‌نامه صورت گرفته که با تفهیم اتهام و تشکیل پرونده به تک تک آن‌ها رسیدگی می‌شود.

پاسخ دبیر مجمع تشخیص به نامه لاریجانی

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نامه علی لاریجانی به هاشمی رفسنجانی درباره بررسی طرح رسیدگی به اموال مسئولین در مجمع تشخیص مصلحت نظام به باشگاه خبرنگاران جوان گفت : بزودی طرح رسیدگی به اموال مسئولین در اولویت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گیرد.

جاسوس رژیم صهیونیستی ، محل اقامت عماد مغنیه در سوریه را به موساد اطلاع داده بود

سایت خبری نسیم به نقل از اعترافات یوسف انعیم جاسوس اردنی‌الاصل رژیم صهیونیستی که شب گذشته از تلویزیون رسمی سوریه پخش شد نوشت : از اواسط سال 2006 در خدمت موساد بوده است و پس از آموزش زیر نظر یک افسر اسرائیلی در قدس اشغالی از اوایل سال 2007 مامور می‌شود تا به سوریه برود. وی در ترور مغنیه دخیل بود و در سال 2008 با استفاده از تجهیزاتی بلژیکی که در اختیار او قرار می‌گیرد، شماره خودرو عماد مغنیه را در اختیار عوامل موساد قرار می‌دهد.

ابوترابی: استعفای مسئولان نظام بانکی به افزایش سطح اعتماد عمومی کمک می کند

محمد‌حسن ابو‌ترابی نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید استعفای مسئولان نظام بانکی می‌تواند به موضوع اختلاف 3 هزار میلیارد تومانی پایان دهد به خبر آنلاین گفت: در جلسه غیر‌علنی یکی از همکاران این پیشنهاد را مطرح کردند و بنده هم فکر می‌کنم این شیوه یکی از راهکار‌هایی است که در دنیای امروز برای افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه می‌توان از آن استفاده کرد و استعفای مسئولان حوزه اقتصادی می‌تواند به افزایش سطح اعتماد عمومی جامعه کمک کند.

فهرست پیشنهادی هاشمی رفسنجانی به ائتلاف اصلاح طلبان افشا شد

محرمانه آنلاین نوشت: اخیرا در نشست اکبر هاشمی رفسنجانی با چهره های سرشناس اصلاح طلبان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حضور موثر و تاثیر گذار اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی نفراتی را به اصلاح طلبان معرفی کرده است. لیست پیشنهادی اکبر هاشمی رفسنجانی به ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی به این شرح است: محمد باقر نوبخت ، حسن روحانی، محمد هاشمی، اسحاق جهانگیری، ایرج فاضل، رضا ملک‌زاده، رضا امراللهی، موسوی لاری، مجید انصاری، سید محمود دعایی، سید هادی خامنه‌ای، رسول منتجب‌نیا، بیژن نامدار زنگنه، صفدر حسینی، حبیب‌الله بیطرف، عبدالعلی‌زاده، عیسی کلانتری، عادلی، نیلی، الویری، حسین کمالی، زهرا شجاعی، علیرضا محجوب .

انحلال مجمع روحانیون مبارزه

یکی از اعضای مجمع روحانیون مبارز به محرمانه آنلاین گفت: مجمع روحانیون بعد از انتخابات ریاست جمهوری از مسیر اصلی خودش منحرف شد و با هم افزایی با جریان سبز اعتبار و منزلت خود را نزد ملت از دست داد.وی افزود: در حال حاضر نیز به دلیل انفعال و عدم شرکت اعضای مجمع در جلسات آن و نبود مدیریت واحد و از هم گسستگی ایجاد شده در بین اعضای مجمع با پیشنهاد برخی از اعضای برجسته به زودی مجمع روحانیون مبارز منحل می شود.

بعد از سه دهه فاش شد : 21 ‌ایرانی در میان قربانیان اردوگاه صبرا و شتیلا

سایت خبری عصر ایران به نقل از روزنامه السفیر نوشت: همیشه در لابه لای وقایع تاریخی حقایق پنهانی وجود دارند که سالها بعد پیدا می شوند و خواننده را شگفت زده می کنند.جمعه گذشته بیست و نهمین سالگرد کشتار صبرا و شتیلا بود ، فاجعه ای که در آن صدها تن به دست شبه نظامیان مسیحی تحت حمایت ارتش اسراییل به خاک و خون کشیده شدند. اما در میان قربانیان حادثه 16 سپتامبر 1982 در اردوگاه های صبرا و شتیلا تعداد زیادی غیر فلسطینی نیز وجود دارند که روزنامه السفیر چاپ بیروت پس از گذشت سه دهه از آن پرده برداشت و خبر دردناک برای ما ایرانی ها این است که در میان شهداء این فاجعه هولناک 21 ایرانی نیز وجود داشتند که در همه این سال ها هیچ سخنی از آنها در هیچ جا گفته نشده است!

حضور دو کشیش آمریکایی در ایران برای آزادی جاسوس‌های هموطنشان

محمدجواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به اینکه مباحث مربوط به آزادی دو جاسوس ربطی به سفر آتی رئیس جمهور به آمریکا ندارد به برخی واسطه‌گری‌ها نیز در این رابطه اشاره کرد و به خبرگزاری فارس گفت: هم اکنون دو کشیش آمریکایی در این رابطه به ایران آمده‌اندو مشغول رایزنی برای آزادی این دو هستند.لاریجانی با اشاره به اینکه در ایران اسلامی مسیر قانونی برای جاسوسان دستگیر شده آمریکایی به روشنی طی شد، تصریح کرد: این در حالی است که در آمریکا ایرانی های زیادی به دلایل نامعلوم دستگیر و سال‌ها زندانی می‌شوند.