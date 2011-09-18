طرح ساماندهی مددجویان در کمیته امداد گیلان اجرا می شود

حسین علیمحمدی در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای طرح پالایش راهکاری هدفمند برای جبران نواقص شیوه های خدمت رسانی در گذشته بوده است، اظهارداشت: دراین طرح خدمات به سه شیوه تک خدمتی، چند خدمتی و خدمات دائم ارائه می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به اینکه طرح پالایش درگیلان براساس مصوبه مجلس و دولت مبنی بر خروج سالانه 10 درصدی مددجویان توانمند از خرداد ماه امسال در گیلان اجرا شده است، گفت: ازآغاز اجرای طرح تاکنون پنج هزارنفر از سرپرستان خانوار که قابلیت توانمندی دارند شناسایی و زمینه خروج آنان با تبدیل وضعیت مددجویی از خدمات دائم به چرخه تک یا چند خدمتی فراهم شده است.

وی همچنین با بیان اینکه اجرای طرح پالایش زمینه را برای دیگر نیازمندان مستحق که درنوبت دریافت خدمات هستند فراهم می کند، افزود: درنیمه دوم امسال دو هزارخانوارجدید درکمیته امداد برای دریافت خدمات پذیرش می شوند.

علیمحمدی با تاکید براینکه نقش مددکاران اجتماعی در بدو پذیرش مددجویان در تصمیم سازی ها اثرگذاراست، یادآورشد: رویکرد جدید ترویج روحیه کار و تلاش و کمک به توانمندی خانواده ها با توجه به آموزه های دینی است و ارتباط موثر مددکار و مددجو می تواند بهترین نقش را در تصمیم سازی ها، رفع موانع توانمندی و خودباوری آنان داشته باشد.