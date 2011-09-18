تقوی و گودرزی یک گام تا طلا/ کسب چهار سمهیه و نایب قهرمانی تیم آزاد ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان که در استانبول ترکیه جریان دارد عصر امروز یکشنبه مهدی تقوی کشتی گیر وزن 66 کیلوگرم که برای حضور در مرحله نیمه نهایی کشتی گیرانی از مقدونیه، قزقیزستان، بلاروس و روسیه را شکست داده بود در دیدار نیمه نهایی "لوپز" کوبایی را نتیجه 3 بر صفر و یک بر صفر مغلوب کرد تا در دیدار فینال به مصاف برنده دیدار کشتی گیران بلغارستان و ژاپن برود.

ضمن اینکه صادق گودرزی کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم نیز که برای حضور در دیدار نیمه نهایی گینه بیسائو، مولداوی، بلاروس و گرجستان را شکست داده بود در مرحله نیمه نهایی "عبدالحکیم شاپیف" کشتی گیر کهنه کار قزاقستانی را در سه تایم مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. حریف گودرزی در دیدار فینال "جوردن باروگس" از آمریکاست که موفق شد دنیس چارگوش کشتی گیر روسیه ای را مغلوب کند.

روز شنبه و در رقابتهای روز نخست نیز توسط حسن رحیمی به یک سهمیه المپیک و مدال برنز و توسط رضا یزدانی به مدال طلا و سهمیه دوم المپیک رسیده بود. فردین معصومی نیز امروز در رقابتهای 120 کیلوگرم در همان مبارزه اول به حریف گرجستانی باخت و از دور رقابتها کنار رفت.

با راهیابی این دو کشتی گیر به فینال و با توجه به شرایطی که کشتی گیران روس دارند، قهرمانی روسیه در این دوره از رقابتها قطعی است و تیم ملی کشتی آزاد ایران نیز به مقام نایب قهرمانی خواهد رسید. تیم آمریکا نیز به عنوان سوم دست پیدا خواهد کرد.