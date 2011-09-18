به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عطارزاده از کاهش 56 درصدی روان آب ها در سال آبی جاری خبر داد و گفت: باید به عملکرد همکارانم در سال آبی جاری و در صنعت آب نمره خوبی داده شود چرا که آنان توانستند در وضعیت و شرایط نه چندان مطلوب کاهش بارش و روان آب در سال آبی جاری کار بزرگی را انجام دهند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، اظهار داشت: تا زمان کنونی که تنها چند روز به پایان سال آبی جاری باقی مانده، متوسط بارش ها در کشور 196 میلیمتر گزارش شده است و این نشان از کاهش 20 درصدی بارش در مقایسه با متوسط درازمدت دارد.

عطارزاده افزود: در سال آبی جاری که رو به پایان است، وضعیت روان آب ها کاهش 56 درصدی داشته و این کاهش شدید، تاثیر منفی را در حوزه آب کشور داشته است که امیدواریم سال آبی آینده سال جبران وضعیت روان آب ها باشد.

وی در خصوص وضعیت بارش ها در سال آبی آینده، گفت: هواشناسی وضعیت نرمالی را در 3 ماه آینده در اغلب نقاط کشور پیش بینی می کند و اگرچه در بعضی نقاط وضعیت بارش زیر نرمال است اما امیدواریم در عمل وضعیت نرمالی را در بیشتر نقاط کشور داشته باشیم.

معاون وزیر نیرو درخصوص امکان بروز سیلاب ها در سال آبی آینده و راهکارهای مقابله با آن، بیان داشت: مهمترین بحث آمادگی رودخانه ها و آزاد سازی حریم و بستر است که هرجا آسیب هایی به این محدوده رسیده است، باید پاک سازی شود و با تدابیری جبران شود.

عطار زاده در خصوص وضعیت سدها در سال آبی گذشته، تصریح کرد: اقداماتی در حوزه مدیریت بهره برداری از آب ورودی از سدها در سال جاری انجام شده است که با توجه به وضعیت روان آب ها، با مدیریت بهتر در مقایسه با سال آبی گذشته توانستیم بهره برداری بهتری را داشته باشیم.

وی بهره برداری از مخازن جدید ذخیره آب را از اقدام های بسیار خوبی که در سال آبی جاری انجام شده است، نام برد و گفت: امسال حدود 12 میلیارد مترمکعب بر حجم مخازن کشور افزوده می شود که این یکی از افتخارات بزرگ نظام است.