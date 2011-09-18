نمایش تصاویر تک تیراندازان رژیم مبارک علیه تظاهرات کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، منابع آگاه در دادگاه جنایی قاهره اعلام کردند: در نوارهای ویدئویی که به عنوان سند در اختیار دادگاه است مشخص شد که افرادی بر فراز ساختمان وزارت کشور سلاح خود را به سوی تظاهرات کنندگان نشانه رفته اند.

در این نوارهای ویدئویی نور لیزری که بر روی سر یکی تظاهرات کنندگان افتاده به وضوح مشخص است و اینکه این جوان مصری بلافاصله بر زمین افتاده است.

در این دادگاهها دیسکتهایی عرضه شد که نشان می داد چگونه "معتز محمد علی" بر زمین افتاده و خون از سر وی جاری شده است. همچنین نتیجه گزارش پزشکی قانونی که نتیجه مرگ را اصابت گلوله سلاح خودکار اعلام کرده به دادگاه ارائه شد.