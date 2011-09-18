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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۱۹

در دادگاه قاهره صورت گرفت؛

نمایش تصاویر تک تیراندازان رژیم مبارک علیه تظاهرات کنندگان

نمایش تصاویر تک تیراندازان رژیم مبارک علیه تظاهرات کنندگان

مدارک جدید ارائه شده در دادگاه جنایی محاکمه قاهره و دیگر ارکان رژیم وی از به کار گیری تک تیراندازان علیه تظاهرات کنندگان پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القنات، منابع آگاه در دادگاه جنایی قاهره اعلام کردند: در نوارهای ویدئویی که به عنوان سند در اختیار دادگاه است مشخص شد که افرادی بر فراز ساختمان وزارت کشور سلاح خود را به سوی تظاهرات کنندگان نشانه رفته اند.

در این نوارهای ویدئویی نور لیزری که بر روی سر یکی تظاهرات کنندگان افتاده به وضوح مشخص است و اینکه این جوان مصری بلافاصله بر زمین افتاده است.

در این دادگاهها دیسکتهایی عرضه شد که نشان می داد چگونه "معتز محمد علی" بر زمین افتاده و خون از سر وی جاری شده است. همچنین نتیجه گزارش پزشکی قانونی که نتیجه مرگ را اصابت گلوله سلاح  خودکار اعلام کرده به دادگاه ارائه شد.

کد مطلب 1411145

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