صدرالدین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراجعه 16 هزار تاکسی به مراکز معاینه فنی گفت: نیمی از تاکسیهای شهر تهران مشمول معاینه فنی هستند که تعداد زیادی از آنها هنوز به مراکز معاینه فنی مراجعه نکرده اند.

وی ادامه داد: مراکز ویژه ای برای معاینه فنی تاکسیها در نظر گرفته شده است که با توجه به اجباری شدن معاینه فنی سرویس مدارس با افزایش مراجعه تاکسیها مواجه بوده ایم.

علیپور با اشاره به همکاری آموزش و پرورش با مراکز معاینه فنی برای الزامی بودن برگه معاینه فنی، گفت: امیدواریم تمامی خودروهایی که برای سرویس مدارس انتخاب شده اند، معاینه فنی داشته باشد.



مدیرعامل مراکز معاینه فنی خودروهای تهران با بیان اینکه در قانون 5 ساله شدن معاینه فنی تغییری ایجاد نشده است افزود: متاسفانه تعداد مراجعه کنندگان به مراکز معاینه فنی در مردادماه امسال در مقایسه با زمان مشابه 35 تا 40 درصد کاهش یافته است این روند نزولی جای نگرانی دارد.

با آغاز فصل پاییز و افزایش آلودگی هوا قانون 5 ساله شدن برگه معاینه فنی همچنان بدون تغییر باقی مانده است . این در حالی است که پیش از این نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر و رئیس شورای عالی استان ها وعده داده بودند این قانون در فرصتی 6 ماهه اصلاح شود.