  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۵۲

کاهش فاصله زمانی تردد از شمال به جنوب پایتخت

کاهش فاصله زمانی تردد از شمال به جنوب پایتخت

شهردار منطقه 15گفت: با احداث بزرگراه امام علی (ع) فاصله زمانی تردد شهروندان از شمال به جنوب شهر کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی یزدانی در دهمین جلسه کمیته راهبردی پروژه امام علی (ع) که با حضور مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران و شهرداران مناطق برگزار شد با اشاره به این که تکمیل بزرگراه امام علی (ع) نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی تهران ایفا خواهد کرد گفت: این طرح با مشارکت مناطق 7‌، 8، 13، 14 ، 15 و معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران در حال اجرا است و در منطقه 15 در حد فاصل خیابان خاوران تا بزرگراه دولت آباد به طول 4200 متر اجرا خواهد شد و دارای چهار تقاطع غیر همسطح اصلی و سه تقاطع فرعی است.

شهردار منطقه درباره پیشرفت پروژه اظهار کرد: در حد فاصل خیابان منصور تا بزرگراه دولت آباد زمینهای بلا معارض وجود دارد که عملیات احداث تقاطعهای غیر همسطح امام علی (ع) با بزرگراه آزادگان ، امام علی (ع) با بزرگراه دولت آباد و همچنین مسیر انحرافی تقاطع بعثت –امام علی (ع)در آن در حال اجراست و در مسیر هایی که معارضان ملکی وجود دارد در حال تملک و توافق با مالکان هستیم.

این جلسه با هدف بررسی میزان پیشرفت اجرای پروژه امام علی (ع) در مناطق مذکور در زمینه های تملک و توافق با املاک داخل طرح برگزار شد.

 

کد مطلب 1411159

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها