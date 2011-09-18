به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی گلمکانی در خصوص اجرای طرح سنجش عدالت خاطرنشان کرد : مرحله اول اجرای این طرح در سه سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت به انجام رسید و یکی از پروژه های موفق شهرداری تهران بود که در سطح ملی و بین المللی خروجی های خوبی داشته است .

وی ادامه داد: خروجی های طرح سنجش عدالت در سطح ملی بیش از 52 شاخص تولید کرد که با برنامه ریزی های شورای راهبردی سلامت شهر در تهران به انجام رسید و همچنین خروجی های آن در سطح بین المللی نیز، برگزاری گارگاه آموزشی در قاهره ، ارائه گزارش در اجلاس جهانی سلامت در کوپه ژاپن و اجلاس بین المللی نوتردام هلند بوده است.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران اظهار کرد: با توجه به تجربه اول اجرای طرح سنجش عدالت که به صورت منطقه ای برگزار شد، این طرح در تجربه دوم در مقیاس محله ای اجرا می شود و در این راستا نقشه سلامت 374 محله شهر تهران آماده شده و در اختیار مدیریت محله قرار گرفته است.

گلمکانی اضافه کرد : مدیریت محله بر اساس همین شاخص ها برنامه های سلامت را پیگیری می کند و بر اساس نقشه سلامت هم اکنون بیش از 70 شاخص تولید شده که می تواند راهنمای خوبی برای مدیریت جامع سلامت شهری محسوب شوند.

وی در ادامه با بیان این که مرحله دوم اجرای طرح سنجش عدالت با حضور شهردار تهران از هفته گذشته آغاز شد ، خاطرنشان کرد : در هفته اخیر برنامه هایی در این زمینه برای سلامت یاران به اجرا در می آید و پس از آن نتایج اولیه پس از دو ماه مشخص شده و پس از گذشت 6 ماه نیز خروجی های حاصله به طور کلی در اختیار مدیریت شهری و سایر مدیران وذی نفعان قرار خواهد گرفت.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران با تاکید بر توجه ویژه به موضوع سلامت شهری ، عنوان کرد : قطعا باید به مقوله سلامت که محور توسعه پایدار است توجه کنیم و در این راستا تاکید شهردار تهران نیز توجه به مقوله سلامت به عنوان یک تولید اجتماعی بوده و این به واقع حق شهروندان است که باید از ما مطالبه کنند و به صورت یکی از مسائل مهم فرهنگی ترویج شود و در ساختارهای اساسی ونمادین شهر گنجانده شود .

گلمکانی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص تعامل مطلوب شهرداری تهران با وزارت بهداشت برای پیش برد اهداف سلامت شهری در جامعه اظهار کرد: در پی همکاری مطلوب شهرداری تهران با وزارت بهداشت، شورای راهبردی سلامت شهر تشکیل شده که در این شورا معاونین وزیر بهداشت وروسای دانشگاه های علوم پزشکی عضو هستند.

وی در ادامه با تاکید اینکه متولی بحث سلامت در جامعه وزارت بهداشت است ، افزود : البته وزارت بهداشت هم اذعان دارد که باید نهادهای اجتماعی از جمله شهرداری تهران از ظرفیت های خود برای ارتقا بحث سلامت در جامعه استفاده کند، که خوشبختانه این همکاری ها در حال حاضر به نحو مناسب صورت می گیرد.

مدیر کل سلامت شهرداری تهران اضافه کرد: در این راستا شهرداری تهران با دانشگاه های علوم پزشکی نیز همکاری داشته و در پی آن اقدامات خوبی برای افزایش سطح دانش شهروندان نیز به انجام رسیده است .

گلمکانی در ادامه تصریح کرد: در پی همکاری مطلوب شهرداری با وزارت بهداشت و تصمیم گیری های مناسب شورای راهبردی سلامت، هم اکنون در سطح محلات شهر تهران 374 خانه سلامت ایجاد شده که هر کدام شامل 10 کانون مانند کانون های سالمندان، مادر و کودک، جوانان، معلولین، پیشگیری از دخانیات، دیابتی ها، خادمین مساجد، پزشکان محله و پیشگیری از چاقی است.