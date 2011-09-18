تکمیل ظرفیت تمتع تا 15 سال دیگر/ ثبت نام دوباره نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج وابسته به بعثه مقام معظم رهبری، علی لیالی درباره تصمیم سازمان حج و زیارت برای ثبت نام حج تمتع گفت: برای 15 سال آینده ظرفیت حج تمتع تکمیل است، به همین دلیل فعلا تصمیمی برای ثبت نام دوباره حج تمتع نداریم.

وی افزود: علی رغم اشتیاق مردم کشور برای سفر به حج تمتع، به علت محدودیتها و سهمیه بندی هر کشور و تکمیل بودن ظرفیت تا 15 سال آینده، فعلا ثبت نام برای حج تمتع نداریم و فقط برای عمره مفرده ثبت نام در بانک های ملی و ملت انجام می پذیرد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به آغاز اعزام زائران ایرانی برای حج تمتع از دهم ذی‌القعده (16 مهرماه) یادآوری کرد: به‌خاطر محدودیت‌ فرودگاه‌های جده و مدینه مدت زمان حضور زائران بیشتر از گذشته خواهد بود، اما هزینه اضافی از زائران گرفته نمی شود.

به گفته‌ وی، طول مدت اقامت زائران در حج تمتع امسال به 38 روز رسیده است.

لیالی ادآوری شد: امسال حدود 97هزار نفر ایرانی برای شرکت در مناسک حج تمتع به عربستان اعزام می‌شوند.





