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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۲۰

کشتی آزاد جهان - ترکیه/

تقوی به مدال طلای وزن 66 کیلوگرم دست یافت/ دومین طلا برای ایران

تقوی به مدال طلای وزن 66 کیلوگرم دست یافت/ دومین طلا برای ایران

مهدی تقوی، کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم کشورمان با برتری مقابل حریفی از ژاپن به مدال طلای مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقوی که با پیروزی مقابل "دژان میتروف" از مقدونیه، "اینوکنتیف" از قرقیزستان، "علی شعبان‌اف" از بلاروس، "آدام باتیروف" از روسیه و "لیوان لوپز" از کوبا به دیدار فینال وزن 66 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان راه یافته بود، برای دستیابی به مدال طلای این وزن به مصاف "یونیمیتسوی" از ژاپن رفت.

تقوی در مصاف با حریف ژاپنی که در سالن کشتی استانبول برگزار شد با نتیجه یک بر صفر و یک بر صفر کلینچ به پیروزی رسید و به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.

این کشتی گیر جوان ایرانی در مسابقات جهانی سال 2009 هرنینگ دانمارک به عنوان قهرمانی جهان دست یافته بود.

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان پیش از این در مسابقات جهانی ترکیه توسط رضا یزدانی و حسین رحیمی به ترتیب یک مدال طلا و یک مدال برنز بدست آورده بود.

کد مطلب 1411178

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