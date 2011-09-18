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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

215 کشته و زخمی در صنعا/ حملات گارد ریاست جمهوری به مخالفان

215 کشته و زخمی در صنعا/ حملات گارد ریاست جمهوری به مخالفان

منابع خبری لحظاتی قبل گزارش دادند که در اثر حمله نیروهای رژیم یمن به تظاهرات کنندگان در صنعا شمار زیادی کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های العربیه و الجزیره، نیروهای امنیتی یمن با حمله به تظاهرات کنندگان در صنعا پانزده نفر را کشته و دویست نفر دیگر را زخمی کردند.

خبر دیگر از یمن اینکه منابع وابسته به شیخ "صادق الاحمر" شیخ قبیله "حاشد" اعلام کردند: نیروهای گارد ریاست جمهوری وابسته به عبدالله صالح منزل الاحمر را در منطقه "الحصبه" زیر آتش گرفته اند. علاوه بر هواداران الاحمر تعدادی زیادی از رهگذران نیز زخمی شده اند.

این درحالی است که وزارت کشور رژیم عبدالله صالح با صدور بیانیه ای نیروهای طرفدار صادق الاحمر را مسئول آغاز درگیری ها دانسته است.

کد مطلب 1411179

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