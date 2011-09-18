آینده جهان از آن صالحان، موحدان و آزادیخواهان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان عصر امروز در مراسم اختتامیه اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی با اشاره به برگزاری این همایش در کشورمان گفت: در این همایش شاهد مجمع مومنان و موحدان برای انجام رسالت الهی بودیم و لذا از مشارکت فعال همه اندیشمندان و متفکران تشکر می کنم.

وی در ادامه با اشاره به خلقت انسان افزود: خداوند انسان را بر فطرت خودش آفرید و فطرت الهی انسان در نهاد همه انسانها موجود است. جوهره حقیقی انسانها یکی است و آنها هرجا که باشند مطالبات فکریشان واحد است.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در طول تاریخ اگر عمق جان و فطرت انسانها را واکاوی کنیم و مطالبات آنها را تشریح کنیم یک حقیقت واحد در میان آنهاست، اظهار داشت: این موضوع به دلیل این است که همه انسانها بر یک فطرت خلق شده اند اما به واسطه هواهای نفسانی و وسوسه شیطان شاهد هستیم این مطالبات از مسیر حقیقی خود منحرف شده و در برخی مواقع در نقطه مقابل قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه خداوند انسان را برای دو ماموریت خلق کرد که در طول یکدیگر هستند اظهار داشت: اولین ماموریت انسان آماده شدن انسان برای حیات جاویدان و کمال بی انتها برای رسیدن به قرب الهی است.

احمدی نژاد با اشاره به دومین ماموریت انسان گفت: تلاش برای ساختن یک جامعه سعادتمند در زمین از دیگر ماموریت های انسان است. انسان مامور شده است تا کره زمین را آباد کند و جامعه ای را برپا کند که سرشار از محبت، کمال جویی و ارزشهای الهی و انسانی است.

رئیس جمهور تاکید کرد: خداوند انسان را خلق کرد تا به مقام خلیفه خدا در زمین برسند. معتقدم همه پیامبران آمده اند تا دست انسان را برای انجام این دو ماموریت بگیرند.

وی تصریح کرد: رسیدن به حیات جاویدان و کمال مطلق از مسیر تلاش برای برپایی جامعه سعادتمند در زمین می گذرد.

احمدی نژاد اظهار داشت: دفاع از مظلومان ، محبت، انصاف و خدمت به همنوعان از وسایل کمال انسان است. خدا کمال انسان را از درون حرکت های اجتماعی و تلاش برای اصلاح جامعه مقرر فرمودند.

وی در همین زمینه تاکید کرد: در حال حاضر افرادی هستند که برای رسیدن به قرب 30 سال در جنگل و غار زندگی می کنند اما این گونه حرکت ها انحرافی است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه برای رسیدن به جامعه الهی چهار عامل مهم است افزود: اولین مورد رسیدن به جامعه الهی ایمان به خدای یگانه است چرا که توحید تنها راه کمال است و خارج از مسیر توحید گمراهی ببار می آورد. محال است بتوانیم جامعه ای را برپا کنیم که سعادتمند اما برپایه شرک باشد هم چنین نمی توان بر پایه ظلم جامعه سعادتمند برپا کرد.

رئیس جمهور در ادامه آزادی را از دیگر عوامل ایجاد جامعه الهی دانست و افزود: آزادی بالاترین هدیه خداوند به بشریت است همه پیامبران آمده اند تا انسان را از غل و زنجیرهای دنیوی آزاد هستند. انسان اسیر در خودخواهی ها ، تمایلات زمین، تعصبات فرقه ای و حزبی، هرگز طعم آزادی را نخواهد کشید. جامعه سعادتمند برای آزاد کردن انسان است.

وی در ادامه تاکید کرد: جامعه سعادتمند به غیر از راه آزادی حقیقی انسان محال است و تحقق هر یک از ارزشهای الهی در سایه آزادی ممکن است.

رئیس جمهور به نقش عدالت در ایجاد جامعه الهی نیز اشاره کرد و افزود: همه پیامبران آمدند تا مردم را به عدالت وادار کنند اگر عدالت نباشد استعدادهای الهی انسان شکوفا نخواهد شد.

وی با بیان اینکه انسان باید تجلی اسماء الهی باشد چرا که در فطرت هر انسان اسماء الهی نهفته است گفت: استعدادهای الهی انسان زمانی شکوفا می شود که عدالت محقق شود ، عدالت آغاز ماموریت انبیا الهی است و تا عدالت نباشد انسان از خودش و وابستگی های مادی خارج نمی شود و ابتدای حرکت انسان تا خدا عدالت است.

احمدی نژاد همچنین اظهار داشت: بجز یک مقطع در صدر اسلام تا کنون جامعه سعادتمند برپا نشده است.

رئیس جمهور با طرح این سئوال که امروز از حدود 7 میلیارد جمعیت جهان چند نفر سعادتمند هستند و جامعه سعادتمند کجاست اظهار داشت: اعتقاد دارم جامعه سعادتمند هنوز محقق نشده است و علت آن را باید در مدیریت های حاکم بر جهان جستجو کرد. نقش مدیریت ها بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه اگر مدیریت موحد باشد و به آزادی حقیقی رسیده باشد می تواند جامعه ای را به سعادت برساند گفت: اگر افرادی باشند که از این مفاهیم دور شوند دیگر نمی توانند آزادی حقیقی را برپا کنند.

احمدی نژاد ادامه داد: رئیس جمهور قبلی آمریکا نیز مدعی دموکراسی و آزادی بود اما به هیچ وجه بویی از آزادی و انسانیت نبرده بود و هر چقدر بیشتر قدرت پیدا کرد دنیا را بیشتر به آتش کشید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مشکل اصلی ما از روز اول مدیریت نمرودها، فرعون ها و طاغوت ها بود اظهار داشت: ماموریت اصلی انسانها باید مبارزه با این افراد باشد. معتقدم اولین گام برای نجات انسانها نجات از طاغوت های درونی است. حقیقت دین یکی بیشتر نیست و خدا برای تحقق آرمان پیامبران یک دین بیشتر نفرستاد و همه انسانهای فطری بر آن دین هستند.

وی تصریح کرد: مرز بندی میان جامعه بشری اقدامی شیطانی است و پیامبران آمدند و این مرزبندی ها را برداشتند و همه را به یک پیام و حقیقت دعوت کردند.

احمدی نژاد در خصوص وضعیت فعلی جهان نیز اظهار داشت: چندصد سال است که یک گروه فاسد و اسیر هواهای نفسانی درحال مدیریت جهانند و جنگ و کشتارهای زیادی را انجام دادند و ملت های زیادی برای مبارزه با آزادی کشته شدند.

رئیس جمهور در ادامه به مسئله فلسطین نیز اشاره کرد و افزود: فلسطین صد سال قبل و در زمانی که ملت های منطقه در آغاز فرورفتن به یک خواب عمیق بودند توسط مستکبرین و با ایجاد تفرقه و تحریک توسط استکبار اشغال شد و یک حکومت جعلی به نام رژیم صهیونیستی بوجود آمد.

وی با بیان اینکه تا 60 سال قبل اروپایی ها همدیگر را تکه پاره می کردند و اختلافات مذهبی و سیاسی زیادی میان آنها وجود داشت گفت: در همین زمینه شاهد بودیم که آنها با یکدیگر تفاهم کردند تا این اختلافات را به بیرون هدایت کنند و بر جهان مسلط شوند.

احمدی نژاد افزود: ماموریت واحد و مشترک انسانها اصلاح این مدیریت است. هر شخصی در هر جای دنیا برای نجات انسان، توحید و عدالت حرکت می کند در مسیر اسلامی حرکت می کند اگر کسی حقیقتا به پیامبران اولوالعزم ایمان بیاورد قرآن می گوید که مسلم است و لذا باید مواظب محتوا و مفهوم حرکت ها باشیم نه دعوت بر سر کلمات.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه خداوند یک دین بیشتر نفرستاده است و آن هم اسلام است گفت: اگر کسی واقعا مسلمان باشد باید به فکر نجات همه بشریت هم باشد.

وی با اشاره به اینکه امروز جامعه بشری از چند هزار سال زندگی در شرایط سخت و در غیر از مسیری که خداوند مشخص کرده به ستوده آمده است گفت: در هیچ جای دنیا مردم از وضعیت فعلی راضی نیستند برای اینکه انسان هنوز به نقطه ای که خداوند قرار داده نرسیده است.

احمدی نژاد افزود: هنر ملت های مسلمان و سیاستمداران باید این باشد که پیشگام این حرکت بشری باشند. امروز بیداری عظیم در حال وقوع است که این بیداری در جوامع اسلامی و در سایر نقاط دنیا در حال اتفاق است. باید این حرکت ها را تقویت کنیم و تا رسیدن به هدف نهایی تلاش کنیم چرا که این هدف موعود پیامبران و میلاد موحدان است.

وی گفت: هر کس و در هر نقطه عالم موحد و عدالت خواه باشد در این مسیر به هم خواهند رسید.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه معتقدم یک معیار را باید در سنجش جریانات و مدعیان ملاک قرار داد افزود: محال است فردی حقیقتا به دنبال عدالت، توحید و آزادی باشد اما در نقطه مقابل مستکبران و در راس آن آمریکا و اسرائیل نباشد و این یک معیار است.

رئیس جمهور ادامه داد: خیلی ها در این زمینه مدعی هستند اما اگر امکان دارد فردی موحد عدالت خواه باشد اما به موجودیت رژیم فاسد صهیونیستی رضایت دهد. اصلاح کردن بدون سینه به سینه شدن با قدرت های فاسد جهانی محال و نشدنی است.

وی افزود: هم اکنون موج بیداری در کشورهای اسلامی اتفاق افتاده است و همه به دنبال سیستم جایگزین هستند و لذا باید هوشیار باشیم تا ملت های منطقه از چاله به چاه نیفتند. آمریکا هم اکنون بدنبال این است تا از هر دری بیرون افتاده از پنجره داخل بیاید و لذا برای مقابله با این توطئه باید همدل و واحد باشیم.

احمدی نژاد با بیان اینکه نظام ظالمانه حاکم بر دنیا در حال فروریختن است گفت: ملت های منطقه در آغاز بیداری پرنشاط و انقلابی هستند و آینده جهان بدون تردید از آن صالحان، موحدان و آزادیخواهان است.

رئیس جمهور تصریح کرد: اگر دست به دست یکدیگر دهیم دست خداوند بر روی دست ما می آید و شکست به هیچ وجه معنا نخواهد داشت.

احمدی نژاد در پایان سخنان خود در مراسم اختتامیه اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران ، مقام معظم رهبری و دولت تا آخر در کنار همه ملت های اسلامی ایستاده اند و در این راه نورانی ملت ایران یار و برادر و دلسوز این ملت ها است.