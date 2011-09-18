گودرزی به مدال نقره وزن 74 کیلوگرم بسنده کرد/ نایب قهرمانی تیم ایران

به گزارش خبرنگار مهر، صادق گودرزی که با پیروزی مقابل "آگوستو میدانا" از گینه بیسائو، "الکساندرو بورکا" از مولداوی، "مراد گایداروف" از بلاروس، "داوید خوتسیشویلی" از گرجستان و "عبدالحکیم شاپیف" از قزاقستان به دیدار فینال وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان راه یافته بود برای دستیابی به مدال طلای این وزن به مصاف "جوردن بوروکس" از آمریکا رفت.

گودرزی در مبارزه با حریف آمریکایی‌اش که در سالن کشتی استانبول برگزار شد، با نتیجه 2 بر 3 و یک بر 4 تن به شکست داد و به مدال نقره وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان بسنده کرد.

تیم ملی کشتی آزاد کشورمان پیش از این در مسابقات جهانی ترکیه توسط رضا یزدانی، مهدی تقوی و حسین رحیمی به ترتیب دو مدال طلا و یک مدال برنز بدست آورده بود. شاگردان غلامرضا محمدی با این نتایج پس از روسیه به عنوان نایب قهرمانی جهان دست یافتند.