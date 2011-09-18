به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:30 امروز یکشنبه تیم‌های سپاهان اصفهان و داماش گیلان به مصاف هم رفتند. این بازی که با قضاوت محسن قهرمانی و در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار شد در پایان به برتری 3 بر صفر زردپوشان اصفهانی انجامید.

برای سپاهان اصفهان در این بازی خانگی عماد محمدرضا (55 و 69) و احمد جمشیدیان (87) موفق به گلزنی شدند و تیم‌شان را پس از دو هفته به پیروزی رساندند. سپاهان در هفته‌های پنجم و ششم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به ترتیب برابر نفت تهران و مقاومت سپاسی شیراز تن به شکست داده بود.

سپاهان با این پیروزی 11 امتیازی شد و تا رده پنجم جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بالا آمد، داماش گیلان نیز با پنج امتیاز همچنان در رده شانزدهم جدول رده بندی باقی ماند.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- استقلال 16 امتیاز - تفاضل گل 8+

2- صبای قم 16 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- تراکتورسازی تبریز 15 امتیاز

4- نفت تهران 14 امتیاز

5- سپاهان اصفهان 11 امتیاز

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16- داماش گیلان 5 امتیاز

17- مس سرچشمه 4 امتیاز

18- مس کرمان 2 امتیاز

- هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با برگزاری یک بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

چهارشنبه - 30/6/90

* شاهین بوشهر - ذوب آهن اصفهان، ساعت 20:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر