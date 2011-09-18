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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

در آستانه نشست مجمع عمومی؛

رژیم صهیونیستی حالت آماده باش اعلام کرد

رژیم صهیونیستی حالت آماده باش اعلام کرد

در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل رژیم صهیونیستی اقدام به تشدید تدابیر امنیتی در مرز با مناطق فلسطینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، وزارت امنیت عمومی رژیم صهیونیستی از برقراری حالت فوق العاده در مناطق فلسطینی خبر داد.

در حالی که مقامات تشکیلات خودگردان برای اعلام استقلال کشور فلسطین در سازمان ملل مهیا می شوند، نظامیان اسرائیلی خود را برای برخورد با هرگونه تظاهرات احتمالی در کرانه باختری آماده کرده اند.
 
بر این اساس نیروهای امنیتی اسرائیل ماموریت دارند در ایستگاههای بازرسی کرانه باختری با هرگونه بی نظمی و موارد مشکوک به شدت برخورد کنند.
 
رژیم صهیونیستی همچنین برگزاری هر گونه تجمع و اقدامات اعتراضی در مناطق اشغالی را ممنوع کرده و از برخورد شدید با معترضان خبر داده است. بنا بر اعلام تل آویو افراد دستگیر شده در این تجمعات برای مدت طولانی زندانی خواهند شد.
 
گفتنی است مقامات اسرائیلی از پیامدهای اقدام تشکیلات خودگردان در سازمان ملل نگران بوده و خود را برای بروز هر گونه ناآرامی در سرزمینهای اشغالی آماده کرده اند.
کد مطلب 1411191

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