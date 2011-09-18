وزیر گردشگری رژیم مبارک به سه سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در مصر امروز یکشنبه "زهیر جرانه" وزیر گردشگری دولت "حسنی مبارک" را به سه سال زندان محکوم کرد.

دادستانی مصر اتهام جرانه را صدور مجوزهای غیرقانونی برای شرکتهای وابسته به رژیم مبارک در زمینه توریسم و گردشگری این کشور دانست.

این در حالی است که این مقام مصری در ماه می نیز بدلیل جرایم مالی و اتهام اختلاس به 5 سال زندان محکوم شده است.

گفتنی است پنجمین دادگاه رسیدگی به اتهامات مبارک روز بیستم شهریور در قاهره برگزار شد. در پرونده رئیس جمهوری سابق مصر علاوه بر دو پسر وی نام بیش از 20 نفر از مقامات ارشد رژیم وی نیز به چشم می خورد.