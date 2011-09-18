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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۳۷

هفته پنجم لیگ برتر انگلیس/

پیروزی پرگل منچستریونایتد مقابل چلسی/ منچسترسیتی متوقف شد

پیروزی پرگل منچستریونایتد مقابل چلسی/ منچسترسیتی متوقف شد

پنجمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان با پیروزی منچستریونایتد، توقف منچسترسیتی و شکست سنگین لیورپول پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان عصر امروز یکشنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های منچستریونایتد، تاتنهام و ساندرلند مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جدال تیم‌های فولام و من سیتی هم به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید.

در روزی که تیم منچسترسیتی مقابل فولام، تیم هجدهم جدول رده بندی لیگ برتر به نتیجه تساوی رضایت داد، منچستریونایتد در ورزشگاه اولدترافورد با نتیجه 3 بر یک از سد چلسی گذشت و یکه تاز جدول رده بندی این مسابقات شد.

برای تیم منچستریونایتد در این دیدار خانگی کریس اسمالینگ (8)، لوئیز نانی (37) و وین رونی (44) گل زدند و تنها گل تیم چلسی را فرناندو تورس در دقیقه 46 به ثمر رساند. من یونایتد با برتری مقابل چلسی 15 امتیازی شد و به تنهایی در صدر جدول رده بندی لیگ برتر ایستاد.

نمایی از دیدار منچستریونایتد - چلسی

- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان به شرح زیر است:
* تاتنهام 4 - لیورپول صفر
گل‌ها: لوکا مودریچ (7)، جرمین دفو (66) و امانوئل آدبایور (67 و 3+90)
اخراج: چارلی آدام (28 - لیورپول)  و مارتین اسکرتل (63 - لیورپول)

* فولام 2 - منچسترسیتی 2
گل‌ها: بابی زامورا (54) و دنی مورفی (75) برای فولام و سرجیو آگوئرو (17 و 46) برای من سیتی

* ساندرلند 4 - استوک سیتی صفر
گل‌ها: تیتوس برامبل (4)، جاناتان وودگیت (11 - گل به خودی)، کرایگ گاردنر (27) و سباستین لارسن (57)

* منچستریونایتد 3 - چلسی یک
گل‌ها: کریس اسمالینگ (8)، لوئیز (37) و وین رونی (44) برای من یونایتد و فرناندو تورس (46) برای چلسی

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 15 امتیاز
2- منچسترسیتی 13 امتیاز
3- چلسی 10 امتیاز
4- نیوکاسل 9 امتیاز
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18- فولام 3 امتیاز - تفاضل گل 3-
19- بولتون 3 امتیاز - تفاضل گل 5-
20- وست برومویچ 3 امتیاز - تفاضل گل 5-

کد مطلب 1411197

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