پیروزی پرگل منچستریونایتد مقابل چلسی/ منچسترسیتی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان عصر امروز یکشنبه با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیمهای منچستریونایتد، تاتنهام و ساندرلند مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و جدال تیمهای فولام و من سیتی هم به نتیجه تساوی 2 بر 2 انجامید.
در روزی که تیم منچسترسیتی مقابل فولام، تیم هجدهم جدول رده بندی لیگ برتر به نتیجه تساوی رضایت داد، منچستریونایتد در ورزشگاه اولدترافورد با نتیجه 3 بر یک از سد چلسی گذشت و یکه تاز جدول رده بندی این مسابقات شد.
برای تیم منچستریونایتد در این دیدار خانگی کریس اسمالینگ (8)، لوئیز نانی (37) و وین رونی (44) گل زدند و تنها گل تیم چلسی را فرناندو تورس در دقیقه 46 به ثمر رساند. من یونایتد با برتری مقابل چلسی 15 امتیازی شد و به تنهایی در صدر جدول رده بندی لیگ برتر ایستاد.
نمایی از دیدار منچستریونایتد - چلسی
- نتایج دیدارهای روز دوم از هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای انگلستان به شرح زیر است:
* تاتنهام 4 - لیورپول صفر
گلها: لوکا مودریچ (7)، جرمین دفو (66) و امانوئل آدبایور (67 و 3+90)
اخراج: چارلی آدام (28 - لیورپول) و مارتین اسکرتل (63 - لیورپول)
* فولام 2 - منچسترسیتی 2
گلها: بابی زامورا (54) و دنی مورفی (75) برای فولام و سرجیو آگوئرو (17 و 46) برای من سیتی
* ساندرلند 4 - استوک سیتی صفر
گلها: تیتوس برامبل (4)، جاناتان وودگیت (11 - گل به خودی)، کرایگ گاردنر (27) و سباستین لارسن (57)
* منچستریونایتد 3 - چلسی یک
گلها: کریس اسمالینگ (8)، لوئیز (37) و وین رونی (44) برای من یونایتد و فرناندو تورس (46) برای چلسی
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 15 امتیاز
2- منچسترسیتی 13 امتیاز
3- چلسی 10 امتیاز
4- نیوکاسل 9 امتیاز
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18- فولام 3 امتیاز - تفاضل گل 3-
19- بولتون 3 امتیاز - تفاضل گل 5-
20- وست برومویچ 3 امتیاز - تفاضل گل 5-
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