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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۱۲

گرگانیها با دست ماهی گرفتند

گرگانیها با دست ماهی گرفتند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسابقه ماهیگیری با دست با حضور بیش از 150 شهروند گرگانی در استخر جنگل ناهارخوران گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقه سراسر با نشاط که با استقبال شهروندان گرگانی مواجه شد، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دراستخری که بالغ بر 100 ماهی در آن جای گرفته بود با دست مهارت خود را برای صید ماهیان کپور به آزمایش  گذاشتند.

در این مسابقه 150 نفر شرکت کردند که در پایان به نفراتی که بیشترین ماهی را صید کردند از طرف سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان جوایزی اهدا شد.

این رقابت به مدت سه ساعت به طول انجامید.

این رقابت، با ابتکار روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان و با همکاری اداره کل شیلات گلستان در جنگل باصفای نهارخوران برگزار شد.

کد مطلب 1411204

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