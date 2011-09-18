ظرفیت تختهای بیمارستانی گرگان به 2400 عدد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عابدی عصر یکشنبه درهمایش روز گرگان، سلامت شهروندان، شهر سالم افزود: در حوزه سلامت شاهد ارتقای شاخص سرانه ورزشی در گرگان بودیم، بطوری که سرانه ورزشی از 0.2متر مربع به 6.7 متر مربع افزایش یافته است.

وی افزود: میزان دسترسی شهروندان به آب آشامیدنی سالم از 56 درصد در سال 84 به 69.5 درصد افزایش یافته است.

دکتر جواد کبیر مبتکر برنامه سلامت در روز گرگان در این همایش درباره این انتخاب و برگزاری همایش روز گرگان، سلامت شهروندان، شهر سالم با تاکید بر مفهوم عدالت و عدالت در سلامت، گفت: با تغییراتی در نظام سلامتی کشور مواجه هستیم لازم است شهروندان از آن مطلع باشند.



وی افزود: در عین حال با بررسی و مروری بر مطالبات شهروندان، در نظر گرفتیم که با حضور اساتید و صاحب نظران کشوردر گرگان که پیشینه بسیار درخشان در سلامت دارد به موضوع سلامت بپردازیم.

وی با اشاره به اینکه همت شهرداری گرگان سبب شد که شاهد چنین همایشی باشیم، افزود: سلامت کالایی نیست که هدیه شود بلکه حضوری عالمانه و آگاهانه شهروندان را می طلبد.