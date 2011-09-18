به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبداللهی عصر یکشنبه در جلسه شورای شهر گرگان درباره سلامت و شهرنشینی افزود: این درحالیست که طبق سرشماری های انجام شده در کشور، میزان شهرنشینی در سال 1335 در ایران حدود 31 درصد بوده است که این میزان در سال 1375 ( یعنی فقط طی 40 سال) به میزان 61 درصد رسیده است.

وی اظهار داشت: به عبارتی هم اکنون بیش از 50 میلیون نفر از جمعیت ایران در شهرها زندگی می کنند و مهمتر اینکه حدود 50 درصد از این جمعیت در هفت کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، کرج و اهواز ساکن هستند.

وی عنوان کرد: شواهد علمی حاکی از آن است که شهرنشینی می تواند با فراهم آوردن امکانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شرایط بهتر سلامتی را به دنبال داشته باشد، در حالی که در اکثر نقاط «شهرنشینی برنامه ریزی نشده» متاسفانه تبعات بسیار گسترده منفی را برای سلامت افراد و جوامع بوجود آورده است.



عبداللهی گفت: در این میان می توان به آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آب، تغذیه ناسالم، عدم تحرک، آسیب های اجتماعی و بروز بیماری های روانی و غیره اشاره کرد.

نایب رئیس شورای شهر گرگان گفت: شهرنشینی پدیده ای بسیار پیچیده و در عین حال تاثیرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی است، به همین دلیل در قرن حاضر «سلامت» مهمترین مؤلفه و شاخص ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه تلقی می شود، زیرا که به طور مستقیم با همه عوامل فیزیکی، روانی و اجتماعی جامعه در ارتباط است.



شهرها با مشکلات سلامت مواجه اند

وی بیان داشت: سرعت رشد شهرنشینی در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، طوری است که شهرها را با مشکلات جدی سلامت مواجه کرده است.

عبداللهی یادآورشد: به عنوان مثال بانک جهانی پیش بینی می کند که بر خلاف تصور عامه فقر در آینده در شهرها بروز خواهد یافت و بیش از یک سوم شهرنشینان در سراسر جهان، یعنی بیش از یک میلیارد نفر در سکونت های غیر رسمی زندگی خواهند کرد که بالطبع این وضعیت، جوامع را با مشکلاتی نظیر افزایش آسیب های اجتماعی، شرایط نامطلوب محیط زندگی، فقر، خشونت، اعتیاد، بیماری های مزمن و طغیان بیماری های جدید مواجه خواهد ساخت.

وی تاکید کرد: کلید حل بسیاری از این مشکلات نه در دست مسئولان بهداشتی، که در دست بخش دیگر متولیان توسعه از جمله مدیران شهری است، برنامه ریزی مطلوب و مدیریت شهری مناسب می تواند از طریق حمل و نقل فعال، طراحی پویای فضاهای شهری، رعایت استانداردهای مسکن و شهرسازی، تسهیل دسترسی شهری برای همه اقشار جامعه، توسعه فعالیت های اجتماعی و مشارکتی و همچنین همکاری و هماهنگی بین بخشی، نقش به سزایی در ارتقاء سلامت شهر و شهروندان داشته باشد.

این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: در سند چشم انداز 20 ساله کشور، یکی از ویژگی های جامعه ایرانی، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی ، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد، تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب، ذکر شده است و این درحالیست که در افق 1404 ، اکثرا در شهرها زندگی می کنند.

عبداللهی گفت: دستیابی به این چشم انداز نیازمند توجه جدی به حوزه سلامت شهری می باشد که بر اساس این ضرورت این طرح تهیه و تدوین شده است.

