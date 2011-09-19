به گزارش خبرنگار مهر، علی بهرامی شامگاه یکشنبه در جلسه آموزش و پرورش کرج در محل فرمانداری افزود: به دنبال این امر لازم است تمهیدات لازم اندیشیده شود تا از به وجود آمدن مشکلات مربوطه جلوگیری به عمل آید.

این مسئول عنوان کرد: یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه است است که تا آماده شدن مدارس یادشده، خلا ناشی از این امر به وسیله استفاده از فضاهای دیگر پر شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان البرز اضافه کرد: این امر کمک می کند تا مسئله آماده نشده مدارس برای استفاده در اول مهرماه، موجب به وجود آمدن مشکلات بعدی نشود و مشکلات کنونی نیز کاهش یابد.

بهرامی افزود: لازم است فضاهایی که می توان تا زمان آماده شدن مدارس یادشده از آنها استفاده شود، مشخص شود و برنامه ریزی برای فراهم شدن زمینه برپایی کلاسهای درس در آنها انجام گیرد.

وی یادآور شد: این امر باید با همکاری دستگاه های ذیربط دنبال شود و تعاملها در این زمینه تداوم داشته باشد.