حجت الاسلام ناصر شکریان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این همایش را پاسداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از روحانیان رزمنده و تقدیر از خانواده های شهدای روحانی دانست.

وی، مکان برگزاری این همایش را مدرسه علمیه خاتم الانبیاء شهرستان بابل عنوان کرد و افزود: این همایش توسط اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران با همکاری نهاد نمایندگی ولی فقیه سپاه کربلای استان اجرا می شود.

شکریان گفت: همایش 500 نفری روحانیان مازندران، هفتم مهرماه امسال در بابل برگزار می شود.

31 شهریور ماه هر سال آغاز هفته دفاع مقدس است.