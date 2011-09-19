سمقاور قطب منبت کشور/ مهاجرت معکوس؛ اولین بازتاب منبت در روستا

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان کمیجان یکی از شهرستانهای تابعه استان مرکزی ایران است که با مرکزیت شهر کمیجان در 96 کیلومتری اراک قرار گرفته است.

مردمان این دیار به زبان ترکی و فارسی سخن گفته اما در چند روستای شمالی اعم از چهرقان، وفس، فرک و گورچان گویش خاصی از زبان پارسی اصیل که به "تاتی" معروف است، رایج است.



وجود آثاری مانند تپه‌های باستانی "چهل‌گزی" و "میلاجرد" و روستاهای کهنه ای مانند وفس، آمره، فردقان و ... و وجود سنگ‌نگاره‌های دوران پارینه‌سنگی کاملا مشخص است که از زمان‌های قدیم سکونت و تمدن در این منطقه وجود داشته است.



سمقاور قطب منبت کاری کشور



در گذشته تولید محصولات دستی که امروزه جزئی از هنر محسوب می‌شوند، در سراسر ایران رونق بسیار داشت، اما امروزه به دلایل آشکار و پنهان، فقط تعداد انگشت‌شماری در این حرفه مشغول به کارند.

روستای "سمقاور" روستای منبت‌کاری و تولید مبل و میز و صندلی چوبی کشور است، این روستا در 10 کیلومتری شرق کمیجان واقع شده و بیش از 70 درصد هالی این روستا دارای کارگاه و یا درگیر تولیدصنایع دستی منبت‌کاری سفارشی هستند.

چوب مورد نیاز این کارگاه‌ها بیشتر از شمال کشور و از جنس راش بوده و محصولات تولید شده توسط اهالی این روستا بیشتر به شهرهای بزرگ مانند تهران - تبریز - شیراز و ... صادر می‌شود. برای گسترش این صنعت، می‌طلبد حمایت بیشتری از تولیدکنندگان این روستا صورت گیرد.

فعالیت گسترده اهالی روستای سمقاور باعث شد تا مسئولین شهرستان کمیجان و استان مرکزی بستر برگزاری اولین جشنواره منبت روستای سمقاور را در این روستا فراهم کنند.

80 کارگاه منبت کاری در سمقاور فعال است

فرماندار شهرستان کمیجان در گفتگو با خبرنگار مهر از روستای سمقاور کمیجان به عنوان یکی ازقطب های منبت‌کاری کشور یاد کرد و گفت: بیش از 80 کارگاه منبت‌کاری چوب در روستای سمقاور فعال است این در حالی است که متاسفانه تاکنون این منطقه آن‌ طور که باید و شاید شناسانده نشده است.

محسن اکبری افزود: جشنواره منبت سمقاور با توجه به توانمندی بسیار بالای این شهرستان در تولید صنایع چوبی و دستی برگزارمی‌شود.

وی ادامه داد: مبلمان تولید شده در روستای سمقاور کمیجان به دلیل کیفیت و طراحی بسیار زیبا به استان‌های بزرگ کشور ارسال شدهو با نام این استان‌ها به فروش می‌رسد که با برگزاری این جشنواره می‌توان توانمندی بالای این منطقه را به همگان معرفی کرد.

فرماندار کمیجان با اشاره به سیاست اشتغالزایی دولت بیان داشت: ترویج رشته منبت‌کاری و توسعه کارگاه‌های ساخت مبل با هدف ایجاد اشتغال از مهم‌ترین اهداف برپایی این جشنواره است.

رونمایی از تمبر یادبود منبت سمقاور

رئیس اداره پست شهرستان کمیجان و عضو ستاد اجرایی اولین جشنواره منبت سمقاور و صنایع دستی کمیجان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از رونمایی تمبر یادبود اولین جشنواره منبت سمقاور در این جشنواره خبر داد.

منوچهر اسلامی گفت: با توجه به جایگاه تمبر به عنوان نماد فرهنگی و یک اثر ماندگار تمبر اولین جشنواره منبت سمقاور و نمایشگاه صنایع دستی شهرستان کمیجان تهیه شده و امید است به عنوان یک اثر ماندگار، آغاز راهی نوین در اعتلا و پیشرفت شهرستان گامی هرچند کوتاه برداشته باشیم.

تمبر یادبود در مراسم توزیع می شود

وی یادآور شد: در مراسم رونمایی از این تمبر که بر روی لوگوی بزرگ تهیه شده میهمانان ویژه به رسم یادبود مطالبی در آن می نویسند و امضاء می کنند.

رئیس اداره پست کمیجان بیان داشت: در راستای پاسداشت این مراسم و تکریم حضار تعدادی از این تمبرها بین شرکت کنندگان توزیع می شود.

اسلامی افزود: لوگوی تمبر در موزه میراث فرهنگی به عنوان سند نگهداری می شود.

حضور پررنگ جوانان در هنر منبت

از نکات جالب این هنر در سمقاور حضور پر رنگ جوانان است و این حضور نه تنها در کار و تلاش است بلکه برای برگزار یاین جشنواره هم بسیاری از جوانان کمیجانی با علاقه حضور دارند.

رئیس گروه مشاوران جوان فرمانداری کمیجان و دبیر کمیته فرهنگی اولین جشنواره منبت سمقاور و صنایع دستی شهرستان کمیجان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این مطلب گفت: در راستای برگزاری این جشنواره از کلیه مشاوران جوان شهرستان جهت شرکت در مراسم افتتاحییه و بازدید از نمایشگاه دعوت شده است.

برگزاری مسابقه اسب دوانی در کنار جشنواره

جواد اتابکی با توجه به هنر دیگر جوانان کمیجانی گفت: با پیگیری صورت گرفته بازیهای ورزشی بومی محلی شهرستان و مسابقات اسب سواری در محل نمایشگاه برگزار خواهد شد.

مهاجرت معکوس، اولین بازتاب هنر منبت سمقاور

مهاجرت معکوس اولین بازتاب موثر و مثبت توسعه هنر منبت در روستای سمقاور بوده است.

به گفته دهیار روستای سمقاور، روستای سمقاور دارای بیش از 80 کارگاه منبت کاری ،15 کارگاه تولید مبل، 5 کارگاه ماشین کاری و خراطی و یک کارگاه الوار بری می باشد.

اسماعیل اردلانی افزود: با وجود این کارگاهها ما در روستای سمقاور نه تنها مشکلی به عنوان بیکاری جوانان نداریم بلکه روند مهاجرت در این روستا معکوس بوده و این روستا به یک روستای مهاجر پذیر و قطب ایجاد اشتغال تبدیل شده و این امر باعث جذب نیروی کار از روستاهای همجوار شده است.

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استان مرکزی استانی مستعد در قلب ایران است که نه تنها در حوزه صنعت و کشاورزی که در زمینه صنایع دستی حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

توجه به هنرو صنایع دستی استان می تواند بخش قابل توجهی از اشتغال و صادرات استان ر ا شامل شود.

اکنون کمتر از 20 درصد اشتغال استان در زمینه صنایع دستی و البته صادرات این بخش آنقدر اندک است که در آمار صادرات استان گم می شود و کمتر از 2 و 3 درصد است.