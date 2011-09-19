به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: اگر در این دوره راجع به فقه حکومتی کاری اساسی نشود حوزه در دوره دیگری فرصت نخواهد داشت کاستیها را جبران کند.
وی عنوان کرد: امروز ولی فقیه نظام را اداره میکند و حوزه باید بتواند نیازهای فقهی جامعه به خصوص در حوزه فقه حکومتی را جوابگو باشد.
حوزه به فقه حکومتی بیش از گذشته بپردازد
آیت الله فاضل لنکرانی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ضرورت پرداختن به فقه حکومتی بیان داشت: همان طور که ایشان تأکید داشتند حوزههای علمیه باید به موضوع فقه حکومتی بپردازد و زوایای مختلف آن را بررسی کند.
وی ادامه داد: هنوز کار جامع و اساسی درباره موضوع ولایت فقیه ارایه نشده ولو اینکه متونی تنظیم شده و قدمهایی برداشته شده است اما همه ابعاد آن متناسب با شرایط کنونی مورد بررسی قرار نگرفته و قدمهای نهایی برداشت نشده است.
وی با بیان اینکه هر چه زمان میگذرد اهمیت فقه برای خود فقها بیشتر میشود تصریح کرد: افرادی که در مسیر فقاهت هستند توجه مییابند که این علم وسیع و گسترده آنچنان مورد نیاز بشر است که هر قدر هم در این باره تلاش شود باز هم کم خواهد بود.
دوران بلوغ فقهی فرارسیده است
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: امروز به برکت نظام اسلامی دوران شکوفایی و بلوغ فقه فرارسیده و میتوان این دوران را دوره بلوغ فقهی نامید زیرا فقه شیعی در حال بارور شدن است و با همه توان به میدان آمده است.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در این مرکز اظهار داشت: در هشت سال گذشته موفق شدیم 300 رساله علمی در مباحث فقهی و اصولی توسط فضلای این مرکز تدوین کنیم که جزء سرمایههای این مرکز به شمار میرود.
وی اضافه کرد: همچنین در سالهای گذشته موفق به ایجاد بخشهای تخصصی کلام تفسیر و ... شدهایم و تعامل بسیار خوبی میان این مرکز و شورای مدیریت حوزه وجود دارد.
آیت الله فاضل لنکرانی:
حوزه فرصتی بهتر از امروز برای پرداختن به فقه حکومتی ندارد
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: امروز که ولایت فقیه در راس نظام است حوزه باید به فقه حکومتی بپردازد.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: اگر در این دوره راجع به فقه حکومتی کاری اساسی نشود حوزه در دوره دیگری فرصت نخواهد داشت کاستیها را جبران کند.
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