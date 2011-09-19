به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: با ایجاد شهرک صنعتی منبت در شهرستان کمیجان باید بستر تبدیل روستای سمقاور این شهرستان را به قطب منبت کشور تبدیل کرد.

وی با اشاره به توسعه اشتغال به عنوان یکی از سیاستهای اصلی دولت بیان داشت: صنایع دستی یکی از بسترهای ایجاد اشتغال پایدار در هر دو بخش مشاغل خانگی و غیر خانگی است.

استاندار استان مرکزی در ادامه فعالیت 80 کارگاه صنعتی منبت کاری در شهرستان کمیجان را یک حرکت خودجوش مردمی در راستای ایجاد بسترهای شغلی عنوان کرد و گفت: این اقدام مردم سمقاور قابل ستایش بوده و باید به عنوان یک الگو در کشور معرفی شود.

شعبانی فرد در ادامه با تاکید بر ضرورت برپایی نمایشگاه های متعدد از هنر هنرمندان سمقاوری در سراسر کشور افزود: باید با برپایی نمایشگاه های مختلف هنرمنبت سمقاوری ها را از غربت در آورد.