به گزارش خبرنگار مهر، مریم حیدریان یکشنبه شب در نشست مشاغل خانگی استان خوزستان اظهار داشت: اغلب تعاونیهای استان خوزستان غیر فعال شده اند به همین دلیل انتظار داریم دستگاه های مختلف استان به خصوص استاندار از فعالیت بانوان در تعاونیهای بانوان حمایت کنند.



وی افزود: باید مسائل بخش تعاون بانوان در استان خوزستان ریشه یابی و تجزیه و تحلیل شود که چرا تعاونی های بانوان استان خوزستان با مشکل مواجه شده اند.

حیدریان اضافه کرد: با وجود اینکه فرمانداران سراسر استان از فعالیت بانوان در قالب راه اندازی دفتر بانوان در فرمانداری شهرستان خود حمایت کرده اند ولی تعداد معدودی فرماندار هستند که اقدام به این کار نکرده اند.



مدیرکل امور بانوان استانداری خوزستان ادامه داد: انتظار داریم با هماهنگی این اداره کل فرمانداران سراسر استان نسب به فعال سازی و راه اندازی دفتر امور بانوان که می تواند نقش پر رنگی در فعالیتهای بانوان هر شهر داشته باشد، اقدام کنند.



حیدریان تصریح کرد: در شهرهایی که دفتر بانوان در آنها راه اندازی شده مشکلات بانوان به خوبی رصد و پیگیری شده است و در مواقع لزوم به اداره کل امور بانوان استانداری خوزستان منعکس شده و در مرکز آن را پیگیری کرده ایم.