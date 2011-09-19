اسامی 16 فرنگی کار آملی مسابقات کشتی فرنگی مازندران اعلام شد

حسن حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سوی کادر فنی و هیئت کشتی شهرستان آمل اسامی 16 فرنگی کار منتخب این شهرستان معرفی شد.

وی افزود: برای آمل در وزن 55 کیلوگرم مجید یزدانی و احسان قربانی، در وزن 60 کیلو گرم محمد رحمانی و بابک شیرزاد، در وزن 66 کیلوگرم مجید صیاد منش، نادر حسن زاده و امیر کمالی نژاد، در 74 کیلوگرم عادل بالی تبار، هادی حسن نژاد وعلی امامی، در84 کیلوگرم صابر بالی تبار و فریبرز تقوی نیا، در 96 کیلوگرم محمد رضا اکبری و مهران محمدی و در وزن 120 کیلوگرم علی رضا اکبری و بهروز یوسفی به روی تشک خواهند رفت.

حسین زاده ادامه داد: تیم آمل میزبان رقابتها با دو تیم شرکت خواهد کرد.

مربی سازنده کشتی فرنگی آمل با بیان اینکه بهترین نفرات این شهرستان در همه اوزان برای شرکت در مسابقات قهرمانی استان دعوت شدند، اضافه کرد: فرنگی کاران دعوت شده تیم آمل در شرایط امادگی خوبی به سر می برند.

وی با بیان اینکه آمل از قطب های اصلی کشتی فرنگی در مازندران و کشور است، ابراز امیدواری کرد: کشتی گیران آملی بتوانند نتایج خوبی را از مسابقات استانی و میزبانی کسب کنند.

وی افزود: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران، پنجشنبه هفته جاری در سالن ورزشی پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می شود.

وزن کشی این مسابقات عصر چهارشنبه در محل برگزاری مسابقات برگزار خواهد شد.

این مسابقات به منظور انتخاب نفرات برتر برای شرکت تیم منتخب استان به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور برگزار می شود.