ضعف مسئولان ایلام در اجرای برنامه ها/ دستورات رئیس جمهور اجرایی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت دولت سه سفر مهم به استان ایلام در چند سال گذشته داشته که مصوبات خوبی را برای توسعه استان ایلام تصویب کرده است.

همچنین خود رئیس جمهور به دلیل نگاه ویژه به مناطق محروم دستورات ویژه ای را به مسئولان استان در طول این سفرها داده است که مسئولان بعد از گذشت سالها هنوز آنها را اجرایی نکرده اند.

احمدی نژاد در سفر سوم هیئت دولت اعلام کرد راه اصلی توسعه استان ایلام دامداری و استعدادهای طبیعی است و بعد بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدماتی است.

با گذشت زمان مسئولان استان به این دستور رئیس جمهور عمل نکرده اند و توجه چندانی به این بخشها نشده است.

در حال حاضر استان ایلام دارای استعدادهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی و استعدادهای طبیعی است که با سرمایه گذاری بر روی این بخشها می توان به توسعه و اشتغال در استان امیداور بود.

در سالهای اخیر مسئولان استان نتوانسته اند شرایط را برای حضور بخش خصوصی در استان فراهم کنند زیرا به دلیل بی توجهی به زیرساختهای استان، هنوز سرمایه گذاران از استان ایلام استقبال نمی کنند.

مسئولان تاکنون هیچ طرحی برای توسعه دامداری در استان اجرا نکرده اند و دامداری هنوز به شکل سنتی در ایلام پیگیری می شود و خبری از ایده در این بخش نیست.

رئیس جمهور در سفر به ایلام اعلام کرد: مشکل بیکاری ایلام ظرف سه سال آینده با اجرای طرحهای اشتغالزایی حل می شود و به همین منظور مصوبات و اعتبارات کلانی را برای اشتغال در ایلام در بندهای مختلف اختصاص داد.

اما با گذشت زمان مسئولان استان ایلام برای اجرای دقیق مصوبات اشتغال گام موثری برنداشتند و بسیاری از منابع استان در امور غیرضروری صرف شد.

به طور کلی مسئولان استان ایلام و استاندار ایلام بعد از سفر سوم هیئت دولت دستورات ویژه و مصوبات مهم دولت را کمتر پیگیری کردند و شعارهای فرهنگی سر دادند. این در حالیست که این شعارهای فرهنگی به دلیل عدم زیرساختهای فرهنگی با شکست مواجه شدند و هیچ سودی نصیب استان نشد.

بعضی از مردم ایلام مصوبات اجرا نشده در ایلام را به دولت نسبت می دهند در حالی که مسئولان ایلام باید بیش از این پیگیر اجرایی شدن این مصوبات باشند.

هم اکنون رئیس جمهور و هیئت دولت سفرهای دور چهارم استانی را آغاز کرده اند و سفرهای سه دور قبلی را ارزیابی می کنند و باید دید مسئولان استان ایلام چه پاسخی به رئیس جمهور می دهند.