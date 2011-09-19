به گزارش خبرگزاری مهر، صمد فدایی نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی در مراسم تجلیل از بهورزان نمونه شهرستان، توجه به بخش بهداشت را در کاهش بیماری ها موثر دانست و اظهارداشت: نتیجه تلاش های بهورزان کاهش هزینه های درمان و کمک به رشد سلامت در بخش تحول در بهداشت در تمام منطقه بوده است.

وی ادامه داد: ارائه پیشنهادات و ایده های بهورزان برای ارتقاء سطح بهداشت روستاها موثر است و باید از ایده های خوب و مناسب در این راستا حمایت کنیم.

فدایی افزود: تلاش برای جذب اعتبارات بیشتر برای توسعه و تجهیز خانه های بهداشت روستایی ادامه دارد و جذب اعتبار برای احداث درمانگاه در شهر سطر و شهرک های ولیعصر و شهدا از توابع سنقر در حال پیگیری جدی است.

فرماندار سنقر و کلیایی نیز تعهد و تلاش شبانه روزی کادر درمانی شهرستان را مورد تقدیر قرار داد و گفت: خدمات ارائه شده در مجموعه بیمارستان و درمانگاه های این شهرستان از کمیت و کیفیت بالایی برخوردار است.

غلامرضا حیدری افزود: در حال حاضر تعداد 126 بهورز در 82 خانه بهداشت روستایی شهرستان به مردم خدمات رسانی می کنند و تعداد 12 مرکز بهداشت و درمان روستایی و یک مرکز بهداشت شهری هم در سنقر فعال هستند.

در این مراسم از 7 بهورز نمونه کشوری،استانی و شهرستانی با اهداء هدایا و لوح تقدیر، قدر دانی شد.