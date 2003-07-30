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۸ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۳۸

"مريم و مرداويج" ميزبان هنرمندان و اهل مطبوعات مي شو ند

"مريم و مرداويج" ميزبان هنرمندان و اهل مطبوعات مي شو ند

روز هاي يكشنبه و دوشنبه ،دوازدهم و سيزدهم مرداد ماه، هنرمندان و عوامل مطبوعات از نمايش " مريم و مرداويج " ديدن مي كنند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" از روابط عمومي مر كز هنرهاي نمايشي ، نويسنده وكارگردان اين نمايش بهزاد فراهاني است و ميكائيل شهرستاني ، شقايق فراهاني ، نقي نسب جمالي ، مهدي صباغي ، گل شيفته فراهاني ، عباس توفيقي ، محمد آقا محمدي و.... در آن ايفاي نقش مي كنند.
گفتني است؛ اين نمايش روز يكشنبه 12 مرداد در تالار سنگلج اجراي خود را آغاز مي كند.

کد مطلب 14114

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