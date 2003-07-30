"مريم و مرداويج" ميزبان هنرمندان و اهل مطبوعات مي شو ند

به گزارش خبرگزاري" مهر" از روابط عمومي مر كز هنرهاي نمايشي ، نويسنده وكارگردان اين نمايش بهزاد فراهاني است و ميكائيل شهرستاني ، شقايق فراهاني ، نقي نسب جمالي ، مهدي صباغي ، گل شيفته فراهاني ، عباس توفيقي ، محمد آقا محمدي و.... در آن ايفاي نقش مي كنند.

گفتني است؛ اين نمايش روز يكشنبه 12 مرداد در تالار سنگلج اجراي خود را آغاز مي كند.