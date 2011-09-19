افتتاح مدرسه علمیه امام حسن عسکری (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، عبادالله فتح اللهی شهردار منطقه 19 گفت: این مدرسه با مشارکت شهرداری منطقه با اهدای زمینی به مساحت 2 هزارو پانصد متر مربع و جواز ساخت رایگان دارای 7 هزار متر مربع زیر بنا بوده ودر 4 طبقه ساخته شده که دارای بخش های آموزشی، خوابگاهی، اداری و رفاهی است.

وی با تقدیر از زحمات تولیت و موسس مدرسه علمیه حجه الاسلام زمانی افزود: ساخت این مدرسه به همت ایشان و با مشارکت خیرین نیکوکار از سال 1383 آغاز و25 میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز آن هزینه شده است.

فتح اللهی با اشاره به شروع فعالیت مدرسه از 12 شهریور گفت: در حال حاضر این مدرسه علمیه 60 طلبه جوان را برای سال تحصیلی جدید پذیرش کرده است.

وی به بخشهای مختلف این مدرسه اشاره کرد و افزود: این مدرسه دارای دارالقرآن، سالن ورزشی، سالن اجتماعات، نمازخانه و کتابخانه است که شهرداری منطقه با اعتبار 300 میلیون ریالی کتابخانه را تجهیز کرده است.

شهردار منطقه درپایان از توسعه وساخت چنین مراکزی در منطقه استقبال کرد و گفت: ساخت مجموعه های آموزشی ومذهبی فضای جامعه را معنوی و خانواده ها و خصوصا جوانان را به حضور در این مکان ها سوق می دهد ؛ بی تردید این مدرسه می تواند به حضور بیش از پیش علمای دینی و طلاب علمیه درمنطقه و غنای مذهبی و فرهنگی آن بیفزاید.



