خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دولت برای رفع این گونه مشکلات برای نخستین بار صندوق توسعه ملی را به عنوان منبع مالی دراین بخش وارد کرده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه مسائل بانکی اگر باید متناسب با تولید و توسعه باشد باید در قوانین لحاظ شود، اظهارداشت: بانک ها از ارکان مهم کارآفرینی، تولید و اشتغال در جامعه هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کارکرد بانک ها طبق دستور العمل های بانک مرکزی است، گفت: سیستم بانکی با همه مشکلاتی که در چارچوب قوانین و مقررات دارد برای اجرای برخی از طرح های مهم در استان حمایت های خوبی داشته است.

وی در ادامه با اعلام اینکه توسعه تعاونی ها باید در اولویت قرار گیرند، افزود: بخش تعاون از ظرفیت لازم برای اشتغال جوانان به ویژه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی برخوردار است.

حنیف اظهارداشت: اقدامات گسترده ای در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات به صورت فرابخشی در قالب تعاوتی ها صورت گرفته که قابل توجه است.

وی یادآورشد: توسعه تعاونی ها بستری مناسب برای گسترش عدالت اقتصادی و اجتناعی بوده و در راستای اهداف نظام، تاکیدات مقام معظم رهبری و نیز اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی باید توسعه این بخش در اولویت قرار گیرد.