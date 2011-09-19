نهضت کاهش قیمت تمام شده توان رقابت واحدهای تولیدی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفرزاده یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هزینه های زاید از توسعه، پیشرفت و حضور پررنگ و رقابت پذیر واحدهای تولیدی جلوگیری می کند.

وی با بیان اینکه اصلی ترین راهکار کاهش قیمت تمام شده مدیریت هزینه هاست، افزود: بالا بودن قیمت تمام شده کالاها و خدمات داخلی با توجه به کیفیت آنها نسبت به کالاها و خدمات مشابه خارجی، قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی در بازارهای جهانی را پایین می آورد.

صفرزاده با اشاره به توان اقتصادی و رقابتی بنگاه های تولیدی و صنعتی استان تصریح کرد: فعالان اقتصادی باید با پیاده سازی راهکارهای اساسی برای کاهش قیمت تمام شده، در جهت ارتقاء بهره وری خدمات زیربنایی، حذف مدیریت های موازی و اعمال مدیریت هزینه، کاهش هزینه نیروی انسانی بدون تعدیل با ارائه آموزش در زمینه مدیریت زمان و کار موثر، ساماندهی نظام توزیع و استفاده از فن آوری جهت تسهیل امور و افزایش سودآوری تلاش کنند.

وی تاکید کرد: افزایش سطح رفاه شهروندان، افزایش قدرت خرید مردم، افزایش سطح سلامت و آموزش، ارتقاء سطح کیفیت کالا و خدمات و بقا در بازارهای داخلی و خارجی از مهمترین اهداف اجرای نهضت کاهش قیمت شده در کشور است.