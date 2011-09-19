برگزاری همایش سراسری ثبت اختراعات توسط مرکز نخبگان غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش ثبت اختراعات با هدف افزایش آگاهی نخبگان و نوآوران با قوانین ثبت اختراعات و با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان اداره ثبت مالکیت های فکری و معنوی و همچنین تمامی مخترعان، علاقمندان،نخبگان و متخصصان برپا می شود.

در این همایش مباحثی چون اهمیت حقوقی ثبت اختراعات، آشنایی با اصول و قوانین ثبت اختراعات، آشنایی با قوانین ثبت بین المللی، آشنایی با قوانین ثبت اختراعات نیروهای مسلح و همچنین نشست تخصصی بررسی کاستی های حقوقی قوانین ثبت اختراعات مورد بحث قرار می گیرد.

دومین همایش سراسری ثبت اختراعات با مشارکت اداره کل تعاون آذربایجان شرقی، کمیسیون ثبت اختراعات نیروهای مسلح، اداره ثبت مالکیت های صنعتی، امور نخبگان سازمان جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز برگزار می شود.

لازم به ذکر است همایش فوق در روزهای 18 و 19 مهرماه سالجاری در سالن همایش های اداره تعاون استان واقع در تبریز – خیابان آزادی – بالاتر از چهارراه ابوریحان – روبروی بازار روز برپا می شود.

علاقمندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند تا تاریخ نهم مهرماه با شماره تلفن: 3366889-0411 تماس گرفته و یا به آدرس تبریز، چهارراه آبرسانی، جنب بانک ملت، ساختمان رسا، طبقه اول، مرکز نخبگان شهید فهمیده غرب کشور مراجعه کنند.

