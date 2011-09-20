طرح حامیان آب بین 125 هزار دانش آموز گلستان اجرا می شود

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همزمان با شروع سال تحصیلی، اجرای فعالیت های فرهنگی و آموزش همگانی در زمینه راه های صحیح مصرف آب شرب در سطح مدارس استان گلستان آغاز می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه تحصیل بیش از 125 هزار نفر دانش آموزان در مقطع ابتدایی و با عنایت به لزوم ارائه برنامه ریزی فرهنگی، آموزشی در زمینه شیوه های مصرف صحیح آب آشامیدنی در سالجاری برنامه های فرهنگی در مدارس زیر پوشش آموزش و پرورش شهرهای استان برای تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی آغاز خواهد شد.

علیمرادی افزود: تعداد بسیار بالای دانش آموزان، آمادگی پذیرش پیام های تبلیغی توسط کودکان و نوجوانان، انتقال آموخته ها در این زمینه به بزرگسالان و پدر و مادران دانش آموزان سطح وسیعی از شهروندان را به طور مستقیم زیر پوشش پیام های تبلیغی و آموزشی شرکت خواهد برد.



مدیرعامل آبفای گلستان گفت: بدین ترتیب می توان در سال های آتی شاهد نسلی آگاه به مسائل و مشکلات تامین و توزیع آب و شیوه های درست مصرف آن در تمامی زمینه های مصارف خانگی بود که خود می تواند منتج به تلاش جمعی برای حفظ منابع محدود آب در منطقه ای شود که روز به روز بر جمعیت آن افزوده و از حجم منابع آبی آن کاسته می شود.

مدیرعامل شرکت بیان داشت: اجرای نمایش عروسکی قطره و سرودهای آب همراه با توزیع بروشور روشهای صحیح مصرف آب و پوسترهای مربوطه در چند نمونه از دیگر فعالیت های روابط عمومی در مدارس است.

وی افزود: با حمایت های دلگرم کننده ای که از سوی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان گلستان از این حرکت فرهنگی به عمل آمده امیدواریم بتوانیم در سال جاری تمامی مدارس ابتدائی شهرهای استان زیر پوشش این فعالیت ها قرار گیرند.

علیمرادی تصریح کرد: در سال گذشته در بیش از 100 مدرسه فعالیتهای فرهنگی به نحو مطلوب و شایسته انجام شد که با استبقال بی نظیر مدیران، معلمان و دانش آموزان صورت گرفت.

وی عنوان کرد: در راستای ایجاد گسترش همفکری و همکاری های فرهنگی، آموزشی و نظام مند کردن فعالیت های علمی و اجرایی به منظور استفاده مطلوب از توانمندی های مشترک مابین شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با سازمان آموزش و پرورش استان گلستان تفاهم نامه ای در 9 ماده به امضای طرفین رسیده است.