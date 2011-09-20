سیده ویدا حلیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: من به واسطه عملکردم در جام های جهانی برای اولین بار به فینال جام جهانی رقابتهای تیراندازی با کمان دعوت شده ام.

وی افزود: بعد از مسابقات یونیورسیاد دانشجویان جهان کمی استراحت کرده و به شهر خودم سفر کرده ام. کمی دچار افت بدنی شده بودم اما به نظر خودم در حال حاضر شرایط ام ایده آل است و مشکلی برای حضور در مسابقات جهانی ندارم.

کماندار ملی پوش ایران با بیان اینکه فشردگی مسابقات در چند ماه گذشته باعث شده تا تجربه خوبی را بدست آورم، گفت: حریفانم را در مسابقات فینال جهانی می شناسم. آنها جزو سرسخت ترین رقبای جهانی ام بوده و همگی رنکینگی بالاتر از من در جهان دارند.

وی که در تمامی مسابقات بین المللی و جهانی سال جاری موفق به کسب مدال یا امتیاز برای تیم ایران شده است، بیان کرد: به خاطر موفقیت های همین رقبا در تمام مراحل مسابقات جهانی و حضور نداشتن تیم ما در مرحله چهارم(چین) فکر نمی کردم بتوانم از نظر امتیازی جواز حضور در فینال را بدست آورم اما در نهایت دیدم که شانس حضور در فینال رابدست آورده ام.

دارنده مدال طلای مسابقات تک رشته ای تیروکمان دانشجویان جهان گفت: از بین مسابقات امسال تنها از روی بدشانسی مدال رقابتهای دانشجویان جهان را از دست دادم وهنوز هم ناکامی ام در کسب مدال یونیورسیاد را باور نمی کنم. معتقدم تیم ما می توانست حداقل در یونیورسیاد صاحب 3 مدال شود اما در نهایت تنها با یک یا دو اختلاف امتیاز به رقبای خود باخت.

وی خاطرنشان کرد: من به حدی احساس خوبی از وضعیت کنونی خودم دارم که به کسب مدال در فینال جام جهانی هم فکر می کنم. اگر مدال هم نگیرم قطعا با ثبت یک نتیجه خوب و ایده آل دست خالی به ایران باز نمی گردم.

مرحله فینال فینالیست های رقابتهای تیراندازی با کمان جام های جهانی سال 2011 میلادی اول و دوم مهرماه در استانبول ترکیه برگزار می شود که ایران برای نخستین بار در این مرحله دو نماینده دارد.