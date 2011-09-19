همایون حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شهرستان با توجه به نزدیکی به مرکز استان و محل عرضه محصولات تولیدی ( میدان میوه و تره بار) جایگاه مناسبی برای تولید و عرضه محصولات گلخانه ای دارد از این رو سطحی بالغ بر 160 هکتار از اراضی شهرستان به کشت محصولات گلخانه ای عمدتا سبزی و صیفی اختصاص دارد.

وی داشتن آب و خاک مناسب و با کیفیت را از دیگر دلایل گرایش به این کشت دانشت و افزود: همجواری با رودخانه زاینده رود در بخشی از شهرستان و بهره مندی از آب با کیفیت مناسب سبب احداث باغات گونه های لوکوس و پرتوقع نظیر هلو، شلیل و گیلاس شده است .

مسئول باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه تصریح کرد: تولید این محصولات با متوسط عملکرد بالا از اختصاصات تولید بخش باغبانی شهرستان می باشد به طوریکه عمدتا تولید یک هکتار باغ هلو در شهرستان مبارکه بالای 30 تن است.

وی اضافه کرد: از دیگر محصول عمده شهرستان مبارکه باغات انگوراست که از منحصر به فرد ترین گونه های انگور با بهترین کیفیت محسوب می شود که علت آن کیفیت بالای آب آبیاری ( قنات) و نیز تجربه و مهارت بالای باغداران در تربیت، هرس و نگهداری گونه های موجود است.