به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ترکی، شاعر، منتقد و استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با اعلام این موضوع اظهار داشت: در این عرصه کتاب دفاع مقدس باید کارهای جدی‌تری صورت بگیرد و از انجام کارهای شعاری پرهیز شود. به ویژه باید توجه کرد که جشنواره کتاب سال دفاع مقدس از جنبه‌های تحقیقی و پژوهشی خالی نباشد.

ترکی که مدیریت گروه ادبیات انقلاب اسلامی فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نیز برعهده دارد، بر ضرورت توجه به مقوله نقد تأکید کرد و بیان داشت: آثاری که در نهایت از این جشنواره به عنوان برگزیده معرفی می‌شوند باید در جلساتی نقد و بررسی شوند و رسانه‌ها به معرفی آن آثار بپردازند.

وی عنوان کرد: برگزاری هر جشنواره‌ای قدم اول محسوب می‌شود و باید قدم‌های بعدی هم برداشته شود تا کار به سرانجام برسد.

ترکی تصریح کرد: اینکه در جشنواره کتاب سال دفاع مقدس چند اثر به عنوان برگزیده معرفی می‌شود، قدم اول است و باید در فضای فرهنگی آثاری که معرفی می‌شوند مورد نقد و بررسی قرار بگیرند.

این شاعر و منتقد ادبی درباره میزان پذیرش فضای نقد در عرصه دفاع مقدس گفت: باید فضای نقد و بررسی آثار فراهم و کتاب‌های دفاع مقدس در گونه‌های مختلف ادبی آسیب‌شناسی شود.

ترکی ادامه داد: بنیاد حفظ آثار نباید به عنوان یک نهاد نظامی عمل کند، بلکه باید به عنوان یک وابسته فرهنگی فعالیتش را انجام دهد. با برگزاری 15 دوره از جشنواره کتاب سال دفاع مقدس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یک مکان فرهنگی و پژوهشی محسوب می‌شود.