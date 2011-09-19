به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز در مراسم امضای توافقنامه طرح همیار انرژی که صبح روز دوشنبه بین معاونت آموزش متوسطه و ستاد حمل و نقل و سوخت کشور برگزار شد، افزود: با توجه به اینکه امسال از سوی مقام معظم رهبری جهاد اقتصادی نام گرفته است باید بدنبال تقویت اقتصادی دانش آموزان باشیم و نسل آینده را مقتصد و آشنا با منابع کنیم.

وی ادامه داد: دانش آموزان باید نحوه استفاده بهینه از ثروتهای ملی را فرابگیرند که در این باره نیازمند اصلاح فرهنگ عمومی کشور هستیم و باید نگاهمان را درباره استفاده از منابع تغییر دهیم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در طرح همیار انرژی سه جامعه هدف تعریف شده اند، افزود: اولین گروه هدف نزدیک به 9 میلیون دانش آموز ابتدایی و راهنمایی هستند که برای آنها کارت داوطلبی صادر می شود، جامعه دوم فرهنگیان هستند که نقش مرجع و الگو را دارند و باید دانش آموزان را با مصرف بهینه انرژی آشنا کنند و گروه سوم والدین دانش آموزان هستند که نقش حامیان انرژی را دارند و برای آنها کارت افتخاری سفیران انرژی صادر می شود.

سحرخیز افزود: امیدواریم این طرح همچون همیار پلیس نتایج مثبتی را داشته باشند و به اصلاح رفتار جامعه درباره مصرف انرژی منتهی شود.

معاون آموزش متوسطه در پاسخ به این پرسش که مواد این توافقنامه چیست و هریک از دستگاهها چه وظایفی دارند، گفت: باید دبیرخانه دائمی جهاد انرژی تشکیل شود و پس از برگزاری جلسات فی ما بین و تصمیم شورای سیاست گذاری وزارت آموزش و پرورش محتوای تدوین شده را ارائه کنیم.

وی افزود: در ابتدای طرح دانش آموزان دوره ابتدایی و راهنمایی را مورد آموزش قرار می دهیم و پس از تهیه متون لازم، آموزشها را در دوره متوسطه آغاز می کنیم چرا که محتوا باید با دوره تحصیلی متناسب باشد.

سحرخیز درباره اینکه آیا قرار است ساعت خاص آموزشی به این بحث اختصاص داده شود، گفت: خیر، این موضوع به عنوان یک فوق برنامه و در هر فرصتی که در مدارس به وجود آید به دانش آموزان ارائه می شود.

معاون آموزش متوسطه در پاسخ به اینکه براساس چه برنامه ای عنوان کردید که انرژی در هر سال 5 درصد کاهش می یابد، گفت: پیش بینی ما این است که مصرف انرژی نسبت به وضع موجود 5 درصد کاهش یابد یعنی بهینه شود یا از انحراف انرژی جلوگیری کنیم.

همچنین رویانیان در این مراسم درباره گلایه مسئولان آموزش و پرورش درباره هزینه های بالای انرژی در هنرستانها و امکان کاهش آن گفت: اگر در آغاز راه بخواهیم به هر دستگاهی نگاه ویژه داشته باشیم، برنامه ریزی مان فایده ای نخواهد داشت؛ اتفاق ما بدنبال سخت گیری بیشتر هستیم تا رفتارها تغییر پیدا کند.