به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال در حاشیه مجمع عمومی این فدراسیون که پیش ازظهر امروز در آکادمی ملی المپیک برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در جلسه امروز گزارش های مختلفی ارائه شد و خوشبختانه ارزیابی مطلوبی از عملکرد فدراسیون فوتبال وجود دارد.

تاج با اشاره به گزارش های مختلفی که در جلسه امروز ارائه شده است افزود: در بخش عملکرد فدراسیون فوتبال تنها نقطه ضعفی که وجود دارد مربوط می شود به عملکرد تیم امید و در سایر بخش ها به ویژه تیم های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شرایط خوبی داریم.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با ابراز امیدواری از اینکه امتیاز میزبانی مسابقات فوتبال انتخاب قهرمانی نوجوانان آسیا که قرار است پاییز امسال در همدان برگزار شود از کشورمان گرفته نشود گفت: اعتقاد دارم وضعیت فوتبال ساحلی و فوتسال کشورمان مطلوب است اما با اینکه فوتبال ساحلی کشورمان امسال در جام جهانی شرکت کرد باید نگاهی جدید در این رشته ورزشی داشته باشیم. فوتبال ساحلی ایران می تواند به مانند فوتسال تا رتبه چهارم جهان پیش رود به شرطی که نگاهی جدید در این رشته ورزشی حاکم شود.

وی در خصوص تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال و انتخاب نواب رئیس از سوی رئیس این فدراسیون گفت: این مرحله از فعالیت فدراسیون فوتبال که گذشت اما تصمیم بر آن بود که از دور آینده نواب رئیس به صورت انتصابی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال باشد.

تاج افزود: این ایده از آنجا شکل گرفت که اگر رئیس آینده فدراسیون فوتبال از یک گروه انتخاب شود و نواب رئیس فدراسیون هم از گروه دیگری باشد احتمال دارد بین آنها اختلاف نظر پیش آید و همین مسئله منشاء اختلاف شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: البته این مسئله مخالفانی دارد و آنها معتقدند اگر نواب رئیس و رئیس فدراسیون فوتبال با هم هماهنگ باشند در فدراسیون فوتبال یکصدایی بوجود می آید و چند صدایی از بین می رود.

وی خاطر نشان کرد: برای اینکه نظر مخالفان و موافقان را لحاظ کنیم قرار است کارگروهی 11 نفره متشکل از 4 نفر منتخب از روسای هیئت ها، 4 نفر منتخب از روسای باشگاه ها و 2 نفر منتخب از اعضای هیئت رئیسه به همراه دبیر کل فدراسیون فوتبال در خصوص تغییر اساسنامه در هر شکلی که مد نظر هست تصمیم گیری کنند.

تاج خاطرنشان کرد: من در تغییر این بخش از اساسنامه که انتخاب نواب رئیس از سوی رئیس فدراسیون باشد هم عیوبی می بینم و هم محسناتی البته عیوبش را بیشتر می بینم چرا که معتقدم باید در فدراسیون فوتبال به مانند دیگر بخش های ورزش دموکراسی وجود داشته باشد. در عین حال باید این نکته را نیز مد نظر قرار دهیم که اگر نواب رئیس و رئیس فدراسیون فوتبال اختلاف نظر داشته باشند ممکن است این اختلاف نظر 4 سال باعث گرفتاری فدراسیون شود.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص احتمال برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی کشورمان مقابل ایتالیا گفت: بر اساس گزارشی که رئیس فدراسیون به اعضای هیئت رئیسه ارائه کردند ایشان در سفری که به ایتالیا داشتند در مذاکراتی با رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا خواهان همکاری مشترک بین دو فدراسیون فوتبال و برگزاری بازی در تمام رده های سنی با ایتالیایی ها شدند. این طرح کلی است و هنوز اجرایی نشده و زمان و نحوه اجرای آن مشخص نیست.

تاج از انتخاب اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در 3- 2 روز آینده خبر داد و در پاسخ به مهر که دلیل غیبت کاشانی در مجمع عمومی فوتبال را جویا شد گفت: نمی دانم چرا آقای کاشانی در جلسه شرکت نکرد احتمالا آقای کاشانی مریض است.

وی همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته هیئت رئیسه خاطر نشان کرد: اعضای هیئت رئیسه از عملکرد کمیته داوران ابراز رضایت و تشکر کردند و در عین حال خواستار برخورد و اشد مجازات برای ضاربان کمک داور دیدار تراکتور سازی - نفت شدند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرد: مجمع آتی فدراسیون فوتبال در دی ماه یا اهمن ماه آینده برگزار می شود که این مجمع، مجمع انتخاباتی خواهد بود که البته اگر قرار باشد تغییراتی در اساسنامه اعمال شود تا پیش از برگزاری مجمع انتخاباتی بار دیگر مجمع تشکیل جلسه خواهد داد.