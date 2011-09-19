به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رضوانی صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی تربیت مربی نحله های انحرافی در بیرجند، با تاکید بر ماندگاری و نهادینه شدن ایمان در کالبد وجودی انسان در دوران کودکی، اظهار داشت: جامعه روحانیت و مبلغین به درستی به شبهات جوان پاسخ داده و اسلام را به درستی معرفی کنند.

استاد موسسه امام خمینی(ره) قم عصر حاضر را عصر ارتباطات دانست و گفت: عصر حاضر عصر نزدیکی و ارتباط ادیان و مذاهب با یکدیگر بوده و به عنوان دهکده جهانی تعبیر شده است.

وی به وجود شبکه های مختلف ماهوره ای و دریافت آسان این شبکه ها اشاره کرد و افزود: امروز با وجود همه تبلیغات سوء دشمنان، باید اسلام به درستی به جوانان معرفی شود.

رضوانی با اشاره به اینکه دشمنان در برخی کشورها ورود نوجوانان قبل از 18 سالگی به مساجد را ممنوع اعلام کرده اند، تاکید کرد: سنین کودکی و طفیلی بهترین زمان برای نهادینه شدن ایمان در وجود انسان است که دشمنان با برنامه ریزی دقیق مانع از ورود این جوانان به مساجد شده اند.

وی با اشاره به اینکه بانوان تاثیر بسزایی در روابط اجتماعی و کانون خانواده برعهده دارند، تاکید کرد: فراگیری علم، دانش و ایمان و شناخت حقایق باید از دوران کودکی در وجود انسان نهادینه شود زیرا کمتر درگیر شهوات نفسانی هستند.

رضوانی با بیان اینکه بانوان مبلغ رسالت سنگینی را در جامعه برعهده دارند، بیان داشت: به دلیل ارتباط گسترده بانوان با محافل خانودگی نقش موثری در شناخت احکام و ادبیات اسلام داشته و می توانند جامعه را به درستی به نسل آینده تحویل دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیدایش برخی فرقه ها و همچنین فعالیت 666 سایت و موسسه مجازی شیطان پرستی، یادآور شد: در این راستا مبلغین وظیفه دارند اسلام و امتیازات آن را به درستی معرفی کنند که این امر موجب عدم گرایش جوانان به شیطان پرستی خواهد شد.