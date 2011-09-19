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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۰:۱۴

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه:‌ وفای به عهد و پیمان و قولهای ریز و درشتی که در طول روز می‌دهیم سفارش مؤکد اسلام است که نه می‌توانیم، و نه باید به سادگی از کنار آنها بگذریم چون کمترین نتیجه آن بی‌اعتباری خودمان در میان آشنایان است .

آیه روز:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُم بَهِیمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا یُتْلَى عَلَیْکُمْ غَیْرَ مُحِلِّی الصَّیْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ مَا یُرِیدُ .

اى کسانى که ایمان آورده‏اید به قراردادها[ى خود] وفا کنید براى شما [گوشت] چارپایان حلال گردیده جز آنچه [حکمش] بر شما خوانده مى‏شود در حالى که نباید شکار را در حال احرام حلال بشمرید خدا هر چه بخواهد فرمان مى‏دهد .

سوره مائده، آیه 1

حدیث امروز:

رسول اکرم( ص):

اَقرَبُکُم غَدا مِنّى فِى المَوقِفِ اَصدَقُکُم لِلحَدیثِ وَاَدَّاکُم لِلاَمانَةِ وَاوفاکُم بِالعَهدِ وَاَحسَنُکُم خُلقا وَاَقرَبُکُم مِن النّاسِ.

نزدیکترین شما به من در قیامت، راستگوترین، امانتدارترین، وفادارترین به عهد، خوش اخلاق ترین و نزدیک ترین شما به مردم است.

بحارالأنوار، ج75، ص94، ح12

کد مطلب 1411602

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