تسلیمی: لزوم افزایش پردیس سینمایی/ فروش بالا تولید را پیچیده می کند

سیروس تسلیمی تهیهکننده و فیلمنامهنویس سینمای ایران درباره وضعیت تولید، اکران و فروش سینما در 6 ماه اخیر به خبرنگار مهر گفت: در زمینه فروش، ارقام خوب و سیر رو به رشدی داشتهایم و در نیمه اول سال 90 چهار فیلم از رکورد میلیارد گذشتند که این در سالهای قبل بی نظیر بوده است. اما نکتهای که وجود دارد این است که بالا رفتن میزان فروش فیلمها ناشی از در اختیار قرار گرفتن سالنهای سینمایی بسیاری مختص این آثار است.
وی افزود: به ویژه برخی آثار در 6 ماه اخیر در شهرستانها ماههای متمادی در اکران قرار داشتهاند. به دنبال این اتفاق زمانی که در سینما از یک فیلم استقبال میشود، پردیسهای سینمایی یا به اجبار دیگر آثار را اکران نمیکنند یا سانسهای محدودی به آنها اختصاص میدهند. نکته دیگر این است که به طبع افزایش فروش، هزینه تولید نیز بالا میرود و دستمزدها افزایش پیدا میکند و دیگر طبعا نمیتوان با 400 میلیون فیلمی ساخت که دو میلیارد فروش کند.
تهیهکننده "پرنده کوچک خوشبختی" با بیان این مطلب که چنین امری خطر ریسک پذیری فیلمها را بالا میبرد، تصریح کرد: به این شکل دیگر برای تهیه آثار سینمایی باید هزینه زیادی گذاشت اما نمیتوان از فروش بالای آنها مطمئن بود. به همین دلیل سرمایه گذاری روی فیلمها پیچیدهتر میشود.
تسلیمی به ارائه راهکار در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: فروش بالا را زمانی میتوان مثبت ارزیابی کرد که بخش دولتی و خصوصی به ساخت پردیسهای بیشتر و بازسازی سالنها تصمیم بگیرند و به پتانسیل فروش فیلم در ایران ایمان بیاورند تا از این طریق آثاری که همزمان با فیلمهای پرفروش اکران میشوند به انزوا کشیده نشوند.
وی در برآورد وضعیت تولید نیمه اول سال یادآور شد: به نظر میرسد تولید ما پایین نیامده اما در میان آثار فیلمهای کارگردانان ناشناخته و کار اول زیادی به چشم خورده و آثار کارگردانان صاحب سبک و نام کمتر دیده میشود. البته این قضیه در اکران سال 91 خود را نشان خواهد داد. همانطور که جشنواره فجر در سال 89 با حضور طیفهای گوناگونی از کارگردانان به شکلی پر رونق برگزار شد و حاصل آن را در اکران سال 90 تاکنون دیدیم.
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