رضا مروستی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کلاسهای آموزش گروهی ویژه دختران در آستانه ازدواج با هدف افزایش آگاهی و بینش دینی، یادگیری مهارتهای زندگی و کنترل آسیبهای اجتماعی برگزار شد.

وی افزود: این کلاسها در چهار سر فصل اعتقادی و احکام، فرهنگی و اجتماعی، بهداشت روان و بهداشت فردی از طریق آموزش گروهی در جامعه هدف مددجویی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مهریز تشکیل شد.

سرپرست کمیته امداد شهرستان مهریز ادامه داد: در این دوره از کلاسها 30 نفر از دختران محصل در شرایط ازدواج که مشمول نظام جامع آموزشی و تربیتی بودند، شرکت کردند.

مروستی زاده افزود: در این راستا و برای آموزش بهتر این دختران با همکاری سازمان آتش نشانی شهرستان، مرکز بهداشت و هلال احمر، آموزش نحوه اطفاء حریق، کمکهای اولیه و بهداشتی نیز ارائه شد.